Borůvka z Básníků byla mladší sestrou slavnější Libušky Šafránkové. Sestry si však nikdy nezáviděly, naopak si byly vždy oporou.

Miroslava Šafránková, herečka a sestra Libuše Šafránkové, se proslavila rolemi Borůvky z Básníků nebo princezny Arabely ze stejnojmenného seriálu. Přestože však slavila nemalý úspěch na poli herectví, vždy žila ve stínu své slavnější sestry, která šla z role do role. Nikdy si z toho však nedělala příliš velkou hlavu. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na její kariéru i vztah se sestrou.

Herečkou už od dětství

Miroslava Šafránková je o 5 let mladší sestrou slavnější Libuše. Ta ji již od mala zbožňovala. „Tak mi ji dali do náruče a řekli: ‚Tak, teď se o ni budeš starat, tady máš sestřičku.‘ Byla jsem do ní úplně paf, no, měla jsem ji hrozně ráda. Byla můj poklad, který jsem chtěla střežit,“ vyprávěla v dokumentu ČT Neobyčejné životy.

Není divu, že se sestry uplatnily v umělecké branži, zdá se, že neměly na výběr. Celá rodina Šafránkových má co dočinění s uměním, jejich tatínek byl učitelem a výborným hudebníkem, jejich maminka učila na základní umělecké škole. Přesto rodiče nechtěli, aby z dcer byly herečky.

Nicméně Libuše vystudovala konzervatoř a Miroslava textilní průmyslovou školu. Svou první roli získala už v roce 1973, kdy byla v 15 letech obsazena do filmu Přijela k nám pouť. Později se stala Borůvkou v oblíbeném filmu Jak svět přichází o básníky a také ztvárnila mořskou vílu v pohádce Malá mořská víla, kde si menší roli střihla i její starší sestra Libuška.

Provdala se do zahraničí

Těsně po dokončení natáčení Básníků se Miroslava provdala do Německa za L. A. Steina, zde pokračovala ve své kariéře, stejně jako později v Mexiku, kde s manželem v letech 1986–1989 žila. Zde působila ve snímku El jinete de la divina providencia. Když se po rozpadu manželství vrátila do své rodné země, přijala nabídku zahrát si princeznu Arabelu v pohádkovém seriálu Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek, kde nahradila slovenskou herečku Janu Nagyovou, kterou mimochodem dabovala Libuška Šafránková a původně ji měla i hrát.

Miroslava nakonec pověsila herectví na hřebík a stala se z ní úspěšná podnikatelka, založila tiskovou agenturu Kirké. Podruhé se vdala, jejím manželem je Miroslav Drozd, s nímž má syna Marka. Se sestrou si byly vždy velmi blízké. Úmrtí milované sestry v červnu 2021 Miroslavu opravdu zdrtilo. Libuše Šafránková tehdy šla na plánovaný zákrok. „Nikdo netušil, že už se domů nevrátí. Nikdo to nečekal. Vůbec nikdo z nás nebyl připraven, že by mohla takto náhle odejít. Když o tom ale teď tak přemýšlím, tak jsme na to připraveni být mohli. Nikdo si nedokáže představit, co si chudák musela zvlášť poslední dobou prožít,“ svěřila se krátce po sestřině úmrtí Miroslava Blesku

