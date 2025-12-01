Proměna Haliny Pawlowské vzbudila velkou pozornost. Její nejnovější fotografie rozpoutala debatu mezi fanoušky, že vypadá ještě štíhleji.
Jediný zdánlivě obyčejný snímek Haliny Pawlowské odstartoval diskusi větší než snad celá kniha, zaregistrovala redakce Osobnosti.cz na jejích sociálních sítích. Sdílela totiž fotografii se svým psem jménem Tortilka. Zatímco sama věnovala příspěvek především mazlíčkovi, fanoušci se okamžitě zaměřili na to, jak na snímku vypadá, a opětovně upozorňovali, že je minimálně o polovinu menší, než ještě nedávno byla.
Pejsek jako „zajíc v pytli“ a překvapení pro sledující
Halina k příspěvku s humorem popsala, že fenku kdysi vybírala jenom podle fotky: „Zajícem v pytli byl náš španělský vodní pes Tortilka.“ Vysvětlila, jak z malého bílého klubíčka vyrostla statná, přátelská a milovaná psí dáma. Publikum však tentokrát nezaujalo jenom zvířátko, ale především sama autorka. V jednoduchých černých šatech působila štíhleji než kdy dřív.
Komentáře nebraly konce: „Krásně jste zhubla. Jste poloviční. Sluší vám to,“ napsala jedna z fanynek. Jiní dodávali: „Já vás vůbec nepoznala,“ a další pochvalná slova. Podobné reakce se u Haliny objevily už dříve, kdy přece jen byl úbytek váhy poprvé znát, i když sama tvrzení zlehčovala: „Já jsem nezhubla. Jenom se to píše… nejlepší recept na hubnutí je dobrý fotograf.“ Tehdy fanoušci však spekulovali i o pomocníkovi s hubnutím, Ozempicu, jak psalo iDnes. Zda si však Halina pomohla tímto způsobem, není jisté.
Autorka, scenáristka, žena s velký Ž
Halina Pawlowská, ročník 1955, je výraznou ženou, její osobnost zaujala každého, kdo ji kdy potkal. Vystudovala FAMU, obor dramaturgie a scenáristika, a už od 80. let pracovala pro televizi i tisk. Psala fejetony, v nichž uměla mluvit o ženách a vztazích s odzbrojující upřímností a rozhodně se zapsala do paměti i svým humorem. Je autorkou bestsellerů jako Zoufalé ženy dělají zoufalé věci či Díky za každé nové ráno, za jehož filmovou verzi získala Českého lva za scénář. Lidé ji kromě knih znají i z televize. Moderovala třeba pořad Banánové rybičky, který dokonce dvakrát získal cenu TýTý.
Dlouhá léta byla vdaná za podnikatele Zdeňka Pawlovského, s nímž vychovala 2 děti. Když zemřel, našla životní oporu v producentovi Karlu Czabanovi, s nímž se potkávají jak doma, tak i v práci. Halina je otevřená a láskyplná žena. Možná právě životní zkušenosti, které postupně nasbírala, přispěly k tomu, že nějaká ta kila shodila dolů.
Úhel, světlo, nebo změna?
Otázkou zůstává, zda jde opravdu jen o kouzlo dobře vyfoceného snímku, nebo o skutečnou změnu životního stylu. Halina to nevysvětlila a je možné, že vysvětlení ani není potřeba. Důležitější je, že její fanoušci, i ti, kteří se v komentářích ozvali s mírnými obavami, stojí za ní. Za nás to rozhodně není jenom o fotce, rozhodně se její tělesné proporce změnily, což jí svědčí a moc jí to sluší.
