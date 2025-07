Syn slavného herce se nejprve bránil očekávané herecké kariéře, ale nakonec geny neoklamal. Z Jana Polívky je nový talent českého divadla.

Život s příjmením Polívka není taková výhra, jak by si mnoho lidí asi myslelo. Jan Polívka, syn známého herce Bolka Polívky, se o tom přesvědčil už jako malý kluk. V naší redakci Osobnosti.cz jsme si dali dohromady jeho příběh a všimli jsme si, že to zdaleka není jen o slavném otci a herecké rodině. Jan si totiž musel své místo na výsluní tvrdě vybojovat. Začalo to už na základní škole.

Jméno jako předsudek, ne výhoda

Jako kluk byl malý, zakřiknutý a oplácaný, jak sám vzpomíná. Spolužáci se mu posmívali, napodobovali jeho otce a často křičeli hlášky z filmů, v nichž hrál. „Zažil jsem velkou šikanu. Nechápal jsem, co se děje. Děcka jsou krutá, psychicky i fyzicky mě týrali. To bylo Bohušu sem, Bohušu tam, pěstička sem, pěstička tam,“ svěřil se v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ. Únik od všeho našel v basketbalu, který mu pomohl hlavně po psychické stránce.

Díky sportu vyrostl ze zakřiknutého kluka urostlý mladík, který v dresu brněnských Tygrů sbíral body i sebevědomí. Ve 13 letech dokázal dát 40 bodů za zápas a snil o tom, že se dostane do NBA. Původně však basket nebyl jeho snem. Hrál, aby oddálil prakticky nevyhnutelné – divadla. Po střední škole si však přiznal, že ho to stejně k herectví táhne. Při výběru vysoké školy jich obešel několik. Když v rámci dne otevřených dveří přišel na divadelní školu, vše do sebe zapadlo. A tak dnes studuje JAMU jako táta.

Po otci má úsměv i nos

Jan má ve tváři nezaměnitelné rysy svého slavného otce, od zelených očí přes mimiku až po smysl pro humor. Přesto si zakládá na vlastní identitě. Co se sbližování se ženami týče, v tom se prý nepotatil. Nicméně jeho upřímnost a nadhled jsou v herecké branži osvěžující.

„Bavím se nad tím, jak rostu. Možná si za rok řeknu, že jsem byl před rokem trouba. Nechci mít definovanou pozici, že teď jsem zrovna šťastný. Prostě pořád rostu,“ řekl bez přetvářky v podcastu. Herectví chce dělat, dokud ho bude naplňovat. „Vždycky bude někdo, kdo si bude myslet, že mám protekci. Ale já to chci dělat, dokud budu cítit, že tam ta láska je.“

Bolek Polívka jako král šašků i titulek bulváru

Syn Jan není jediný, kdo si musel na pozornost chvíli zvykat. Jeho otec Bolek Polívka patří už desetiletí k nejvýraznějším osobnostem českého herectví. Proslavil se jako klaun, komik i dramatik. Jeho improvizační talent i slavné role z filmů Dědictví aneb Kurvahošigutntág, Musíme si pomáhat nebo Zapomenuté světlo zná celá republika.

Vedle obdivu si ale Bolek užil i své skandály. Vzpomeňme třeba na spor se Zdeňkem Svěrákem o postavu krále Miroslava nebo medializované problémy s hospodařením jeho farmy v Olšanech. I jeho bouřlivý osobní život s několika dětmi z různých vztahů byl častým terčem bulváru.

