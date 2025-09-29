Miroslav Vladyka se pokoušel v minulosti najít štěstí v lásce u svých hereckých kolegyň. Nakonec mu to vyšlo mimo uměleckou branži.
Miroslav Vladyka si nějakou dobu hledal lásku mezi svými kolegyněmi z umělecké branže, než přišel na to, že jeho štěstí čeká úplně někde jinde. Po několika nevydařených láskách nakonec našel svou milovanou mimo český showbyznys a dnes je šťastným partnerem a tatínkem. Svatbu však neplánuje, jak jsme se v redakci Osobnosti.cz dozvěděli.
Láska k hereckým kolegyním
O současném milostném životě herce Miroslava Vladyky se toho příliš neví. Je to zřejmě tím, že jeho partnerkou je žena, která nemá s českým showbyznysem nic společného. Mnohem více jsou známy jeho minulé lásky, ty se totiž pohybují ve stejné branži. Herec přiznal, že choval hluboké city například k Daně Batulkové, která však dala přednost Davidu Prachařovi, nebo Veronice Žilkové, s níž zrovna natáčel seriál My všichni školou povinní. Jenže ta se zamilovala do Jiřího Hanycha, s nímž má dceru Agátu Hanychovou.
Naštěstí však brzy pochopil, že tady mu pšenka nepokvete a zakotvil u ženy jménem Kateřina, která se následně stala jeho manželkou. Spolu mají celkem 3 děti, dcery Adélu a Kristýnu a syna Matěje. Ovšem ani tady netrvalo štěstí věčně a nakonec se manželství rozpadlo. Rozvod však naštěstí neměl dopad na jeho vztah s dětmi, které herce často doprovází do společnosti. Dcera Adéla už z něj udělala dokonce dědečka
S kým žije Miroslav Vladyka dnes?
Herec dnes žije s Ladislavou Lichtenbergerovou. Ani ji nemůžete znát z filmů, seriálů či divadel, stejně jako Vladykova bývalá manželka se i Ladislava pohybuje mimo uměleckou oblast. Ví se, že vystudovala ekonomickou vysokou školu a pracuje v korporátu. Sice nežijí v manželství, ale to neznamená, že by o to byla jejich láska menší. Spojují je stejné koníčky, milují sport, cestování a přírodu. V mládí se herec věnoval cyklistice a kanoistice. Klape jim to už krásných 15 let.
