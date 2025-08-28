Za smíchem Karla Šípa je i bolestná vzpomínka. Jeho nemanželská dcera ve 20 letech spáchala sebevraždu, což zanechalo v srdci smutek.
Cesta známého Karla Šípa nebyla vždy plná úspěchů a smíchu. Naší redakci Osobnosti.cz neuniklo, že za jeho pověstným humorem a schopností rozdávat radost se stojí i těžké chvíle a náročné volby. Ta nejbolestnější se týká jeho nemanželské dcery Hany, kterou nikdy osobně nepoznal. Dívka si v pouhých 20 letech vzala život.
Už v dětství na pódia
Narodil se roku 1945 v Bubenči do umělecké rodiny, ale dětství rozhodně neměl tak jednoduché. Rodiče byli hodně vytížení, matka onemocněla tuberkulózou a malý Karel býval často sám. Potěšení nacházel ve filmovém klubu a také v zákulisí divadel, kde jeho otec působil jako operetní herec. Už tehdy měl moc rád smích, což později dokázal využít.
Po maturitě se dostal do Československé televize, prošel vojenskou službou a v 70. letech založil kapelu Faraon, kde zazářil Jiří Schelinger. Po rozpadu skupiny se Karel vrátil k televizi a od konce dekády bavil diváky legendárními pořady jako Hitšaráda nebo Šaráda, v nichž sehraně vystupoval s Jaroslavem Uhlířem. Získal si pověst mistra humoru a jeho texty zpívali známí interpreti od Karla Gotta po Hanu Zagorovou.
Soukromý život plný zvratů
I když v televizi působil na lidi bezstarostně, doma to tak veselé nebylo. V roce 1978 se oženil se zpěvačkou Marcelou Holanovou, s níž měl syna Karla. Jenže brzy přišla osudová chyba. Z poměru s jinou ženou se narodila dcera Hana. Šíp otcovství oficiálně nepopřel a pravidelně platil alimenty, ale s dcerou se nikdy osobně nesetkal. „Bral jsem to jako trest za hřích svého mládí, nemělo se to stát, byla to moje vina,“ přiznal později pro Blesk.
Manželství s Holanovou se postupně rozpadalo a po dlouhém rozvodu se Šíp znovu oženil s produkční Ivou Havránkovou, se kterou má syna Jana. Snažil se žít klidným životem, když přišla obrovská rána. Hana, vyrůstající bez otce, se spřátelila se špatnými lidmi, trápily ji psychické potíže a nakonec podlehla drogám. V roce 2002 spáchala sebevraždu skokem z devátého patra. „Osud Hany byl největší černá můra mého života,“ svěřil se zdrcený moderátor. A i když je to už více než dvacet let, temná vzpomínka zůstává.
Sebevraždy mladistvých narůstají
Statistiky ukazují, že počet sebevražd mezi mladistvými v posledních letech dokonce nebezpečně stoupá. Odborníci varují, že na vině bývá kombinace psychických problémů, tlaku okolí, sociálních sítí i chybějící komunikace v rodině. Pokud máme podezření, že někdo v našem okolí o sebevraždě přemýšlí, je potřeba o tom mluvit. Nebát se zeptat přímo, nabídnout oporu a dát najevo, že dotyčný není sám.
Může pomoci nasměrovat jej k odborníkům – psychologovi, psychiatrovi nebo krizovým linkám. V Česku funguje například Linka bezpečí (116 111) pro děti a Linka první psychické pomoci (116 123) pro dospělé. Pokud se ocitneme přímo u pokusu o sebevraždu, nejdůležitější je jednat rychle. Okamžitě zavolat záchrannou službu, snažit se zachovat klid a do příjezdu pomoci zůstat s postiženým. Dát najevo zájem, mluvit uklidňujícím tónem, vyvarovat se kritiky či bagatelizace situace. Někdy i pouhé „jsem tady s tebou“ může být rozhodující.
