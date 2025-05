Ewa Farna se rozhodně nemá špatně. Její rodiče ekonomové ji naučili, jak nakládat s penězi, díky tomu zpěvačka vlastní milionový majetek.

Ewa Farna je polsko-česká zpěvačka, kterou vystřelila do světa šoubyznysu píseň Měls mě vůbec rád z roku 2006. Farna tak slaví úspěch ve své pěvecké kariéře už téměř 20 let. Málokdy se vidí, že dětská hvězda vydrží na prknech, co znamenají svět, tak dlouho, a naopak se ještě stále zlepšuje a udržuje na výsluní. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, kolik si mladá zpěvačka za svou dlouholetou kariéru přišla.

O finance rozhodně nouzi nemá

Ewa Farna za celou dobu své kariéry nikdy nemusela vyhlašovat žádný návrat. Ve své práci se neustále zlepšuje, stále točí nové desky a koncertuje. Má na kontě také celou řadu ocenění, prvenství slavila v posledních letech již třikrát na Slavících. Její úspěch roste a na základě toho se také předpokládá, že si bude účtovat nemalé částky za své vystupování. Je zdatnou obchodnicí, která zná svou cenu a také cenu svého týmu, zpravidla s ní cestuje dalších 20 lidí, kteří jsou potřeba k naplánování a zrealizování perfektní show.

Za vystoupení v Kolíně si tak za pouhou hodinu naúčtovala 600 tisíc korun, jak uvádí web eXtra. Zároveň si nechala proplatit dopravu a žádala město, aby zabránilo situaci, kdy si bude chtít zpěvačku vyfotit fotograf bez akreditace. Stejně tak musí zajistit ubytování pro ni i její tým.

Ewa Farna jako milionářka

Nikdo samozřejmě nezná přesné majetkové poměry v rodině Farne, nicméně není těžké spočítat, že si za tu dobu, kdy si vydělává zpěvem, musela přijít na krásné peníze, jež z ní v útlém věku učinily milionářku. Svědčí o tom i fakt, že zpěvačka žije s manželem Martinem Chobotem a jejich 2 dětmi v luxusní vilce ve Všenorech u Prahy, která měla údajně vyjít na 20 milionů korun, jak uvádí Expres.

To ovšem není jediná nemovitost, kterou rodina vlastní. Chobot zdědil po svém dědečkovi trojdům, který nyní manželé začali rekonstruovat. Nachází se přímo v centru Prahy. Taková nemovitost má cenu v řádech desítek milionů, jak uvádí CNN Prima News. Jaké mají s domem plány, se ještě neví, nicméně jako vlastníci se mohou považovat za milionáře s úctyhodným majetkem.

Farna má dobré základy v podnikání. Její rodiče pracují jako ekonomové, takže již od dětství přistupovala k penězům zodpovědně a věděla, jak s nimi naložit. To se ostatně časem potvrdilo. Rozhodně nepatří k bohémským duším, které by bezmyšlenkovitě rozhazovaly. Ráda si dopřeje kvalitu, ale nepovažuje se za utrácivý typ.

