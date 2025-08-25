Zpěvák Jan Pokorný, kterého všichni znají spíše pod přezdívkou Pokáč, žije poklidným rodinným životem se svou manželkou a dvěma dětmi.
Jan Pokorný, kterého fanoušci mohou znát především pod jeho pseudonymem Pokáč, patří mezi nejúspěšnější písničkáře a nejvýraznější tváře naší hudební scény. Hudba však nebyla vždy tím, čím se chtěl živit, a původně jeho kariéra směřovala úplně jinam. Jak se k hudbě dostal a jak vypadá jeho soukromý život?
Jeho láskou je bývalá olympionička
Pokáč je jasný důkaz toho, že osud občas píše opravdu zajímavé scénáře. Svou lásku Elišku Klučinovou poznal na koncertě v Litvínově, a to především díky tomu, že převyšovala většinu ostatních fanynek pod pódiem. Ano, právě díky své výšce neušla jeho očím a když si ji všiml, okamžitě prý věděl, že ji musí poznat. „Pomyslel jsem si – tuhle musím mít, tak jsem se s ní dal po koncertě do řeči,” popsal pro iDnes.
Nejdříve z nich byli kamarádi a Eliška nějakou dobu působila jako jeho řidička, která ho vozila po koncertech. „Začala se mnou jezdit po koncertech a já jsem tenkrát sháněl řidiče,” prozradil Pokáč pro magazín Lifee. Nakonec se z toho vyklubala láska a z řidiče se postupem času stala partnerka a v roce 2020 také manželka. Pár pak ve stejném roce přivítal na svět syna Teodora a o dva roky později pak syna Tobiáše.
Eliška je známou českou atletkou a mezi její největší úspěchy patří stříbro z halového mistrovství Evropy juniorů v atletice z roku 2007. Mimo jiné byla několikrát zlatá na Mistrovství ČR v atletice a v roce 2015 pak získala bronz na halovém mistrovství Evropy v atletice. V roce 2012 překonala český rekord Zuzany Lajbnerové z roku 1988, když ve vícebojařském klání získala 6 283 bodů.
Původně chtěl být programátor
Ačkoliv dnes patří mezi nejuznávanější písničkáře u nás, ne vždy u něj byla hudba v kariérním žebříčku na prvním místě. Vystudoval totiž informatiku na Fakultě elektrotechnické ČVUT a získal magisterský titul. Programování ho bavilo a i když vynášelo slušné peníze, nakonec to byla právě hudba, která si získala jeho srdce a stala se tak postupem času pro něj formou obživy.
Hudbě se věnoval už v mládí a první koncert měl dokonce už v 19 letech. Následně se podílel na tvorbě dvou alb se zpěvákem Voxelem a mezitím nahrával své písničky na YouTube. Velkou pozornost si získal svou sérií Pokáčovo demo, kde představoval písně, které ještě nejsou nikde nahrané. Žádné profesionální videoklipy – jen on s kytarou před kamerou. Dnes je jedním z nejuznávanějších českých písničkářů, pyšní se dvěma platinovými deskami a také druhým místem v kategorii zpěvák v anketě Český slavík 2021.