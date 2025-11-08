Ekonom a poslanec Miroslav Ševčík (nestr. za SPD) se v pořadu Události, komentáře střetl s moderátorem Martinem Řezníčkem.
Pořad Události, komentáře, který měl původně rozebrat vztahy mezi Českem a Slovenskem, se rychle změnil v osobní konfrontaci, jak si redakce Osobnosti.cz všimla. Moderátor Martin Řezníček připomněl poslanci Miroslavu Ševčíkovi jeho členství v KSČ v 80. letech. Tím ho naštval a odstartoval ostrou slovní přestřelku.
Ostrá slova i humor ve studiu
„No, to je složitá otázka, zamysleme se. Bezpečnostní riziko – jednoznačně jsem protiruský. Historicky už od 80. let, kdy jsem jako jeden z prvních označil pomoc vojsk Varšavské smlouvy jako za okupaci,“ prohlásil Ševčík. Na to moderátor reagoval připomenutím jeho tehdejší stranické minulosti: „Počkejte, počkejte. Já se s vámi o tom nechci hádat, pane Ševčíku, vy jste vstoupil do komunistické strany v době, kdy tady vládla jedna strana…“
„Ne, ne, ne, to je atak jaksi úplně zbytečný,“ řekl Ševčík a odmítl, že by šlo o rozpor. „Chtěl jsem učit nemarxistické ekonomické teorie… Abych to mohl dělat, musel jsem vstoupit do politické strany,“ vysvětloval. Napětí mezi muži nabíralo na síle. Ševčík se snažil odvést debatu na srovnání demografické síly Ruska a Evropské unie, ale Řezníček jej přerušil s poznámkou, že „není u zkoušky“. V tu chvíli se ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), který byl také ve studiu, viditelně bavil.
Dvořák posléze uvedl, že Visegrádská čtyřka (V4) se pravděpodobně promění v „formát V3 + 1“, jelikož Polsko drží pevný prozápadní kurz, zatímco Maďarsko a částečně Slovensko míří opačným směrem. Ševčík reagoval tím, že dle něj se situace v Polsku mění a zdůraznil potřebu spolupráce se Slovenskem, zejména po nástupu nové české vlády.
Ekonom, akademik a politický bouřlivák
Miroslav Ševčík je ekonom s dlouhou akademickou kariérou, který si v posledních letech získal pověst jednoho z nejkontroverznějších českých veřejných vystupujících. Narodil se v roce 1958, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a dlouhá léta působil jako děkan Národohospodářské fakulty.
Do povědomí širší veřejnosti se dostal nejen díky odborným vystoupením, ale i kvůli ostře vyhraněným názorům. Často kritizuje Evropskou unii, migraci i zelenou politiku. Právě jeho vystupování mu přineslo podporu hnutí SPD, které jej v posledních volbách nominovalo do Sněmovny jako nestraníka.
V roce 2023 čelil silné kritice po svém vystoupení na demonstraci na Václavském náměstí. Lidé si ho všimli ve chvíli, kdy se dav střetl s policií, jak psalo iDnes. Univerzita se od jeho účasti distancovala a volala po jeho rezignaci. On sám však odmítl, že by se dopustil čehokoli nelegálního. Nejednou byl také obviněn z šíření dezinformací nebo z relativizace ruské agrese na Ukrajině.
