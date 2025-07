Dáda Patrasová se vrací zpět do normálního života a po 3 měsících od smrti dcery Aničky Slováčkové komunikuje s médii. Její slova vhání slzy do očí.

Přežít své vlastní dítě, to je pro rodiče ta nejhorší věc, jaká se mu může v životě stát. O tom ví své Felix Slováček a Dáda Patrasová, rodiče nedávno zesnulé Aničky Slováčkové, která prohrála svůj boj se zákeřnou rakovinou. Jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, po týdnech mlčení teď její maminka promluvila, jaké byly poslední chvíle s její dcerou.

Musela vyhledat odbornou pomoc

Dáda Patrasová se po úmrtí své dcery stáhla z veřejného života a odhodlala se vyhledat odbornou pomoc. Celý měsíc strávila v psychiatrické léčebně v Bohnicích, kde ji pravidelně navštěvovali její manžel Felix Slováček i její syn Felix Slováček mladší. Až nyní, na konci června, se Patrasová poprvé od tragické události objevila na veřejnosti po boku svého manžela, s nímž přišla na koncert jejich syna Felixe. „Dáda se cítí lépe a už chce chodit ven. Tak jsme šli společně podpořit našeho kluka,“ uvedl Slováček pro Blesk.

Patrasová se opět vrací do života. Svědčí o tom nejen to, že se znova ukázala ve společnosti, ale i fakt, že se nezdráhá komunikovat přes telefon. Chce se aktivně vrátit do práce, ona i její manžel se domnívají, že je to ten nejlepší lék na bolavé srdce a duši.

Popsala poslední chvíle s dcerou

Patrasová bezprostředně po smrti dcery neměla sílu odpovídat na zprávy a kondolence celého národa, především médií, až nyní po 3 měsících opět komunikuje přes telefon. Pro AhaOnline zareagovala SMS zprávou, která vhání slzy do očí a je odpovědí na dřívější kondolenční zprávu. „Moc děkujeme, vydechla mi v náručí,“ odepsala. Bojuje i nadále a čeká ji ještě dlouhá cesta. Chce však splnit přání své dcery: „Mami, zabojuj s démony a naplno žij!“

Dlouhý boj Aničky Slováčkové

Aničce Slováčkové byla poprvé diagnostikována rakovina prsu v roce 2019. Podstoupila chemoterapii a operaci. Když se zdálo, že je z nejhoršího venku a svůj boj se zákeřnou nemocí vyhrála, rakovina se vrátila v roce 2023 a udeřila ještě silněji než poprvé. Rozšířila se do plic. Přestože byla Anička velkou bojovnicí, v posledních měsících cítila, že se blíží konec, a rozhodla se hodně cestovat. Za poslední rok toho viděla více než za celý svůj život. Nemoci podlehla 6. dubna 2025 ve věku 29 let.

Zdroj: Autorský text, Blesk, AhaOnline, Wikipedie