S kým žije Hložánek z Ulice: Svou ženu si vzal po 18 letech vztahu, prstýnky je nestály ani 4 koruny

Fotografie Miroslava Hanuše s manželkou Janou
Foto: Nextfoto, Miroslav Hanuš s manželkou Janou na premiéře druhé řady minisérie Iveta
 Jana Paličková |  4. 11. 2025 |  Celebrity
Na svatbu došlo u herce Miroslava Hanuše až po 18 letech vztahu a 3 dětech. Prstýnky s manželkou koupili v železářství.

Herec Miroslav Hanuš, známý coby Tonda Hložánek ze seriálu Ulice, žil se svou dlouholetou partnerkou Janou neuvěřitelných 18 let, než došlo na svatbu, jak jsme se v redakci Osobnosti.cz doslechli. Nikdy nepotřebovali na potvrzení svého vztahu papír, a to ani v případě, že už měli 3 děti. Nicméně tentokrát se něco změnilo a zčistajasna došlo na vdavky.

Žádná romantika

Asi není třeba dodávat, že po tolika letech žádost o ruku neproběhla nijak romanticky, zkrátka se dva dospělí lidé domluvili, že se vezmou. „Takhle v neděli asi po 18 letech a 3 dětech jsme si řekli, co kdybychom se vzali? Teda žena říkala. Asi vyčichla, že jsem po moučníku v oslabení. Ptal jsem se kdy a ona že prý v úterý,“ vyprávěl herec v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Jak se ukázalo, Hanušovi jsou praktičtí lidé a nepotřebují pompézní obřad za velké peníze. Veselka byla velmi skromná a ušetřilo se dokonce i na prstýncích, které bývají jednou z dražších položek při plánování svatby. Jejich kroky totiž nemířily do zlatnictví, ale do železářství, kde si koupili sedlářské kroužky, které se vyrábí v 7 velikostech, jsou hladké a skvěle padnou na prsty. A bylo to! Docílili tak toho, že snubní prstýnky je stály necelé 4 koruny, konkrétně 3,70 Kč.

Úspěšná choreografka

A kdo je vlastně ta skromná žena, která ke štěstí nepotřebovala diamanty? Jana Hanušová, úspěšná choreografka, jež zazářila v oscarovém snímku Miloše Formana Amadeus. S manželem je pojí láska k umění a často se setkávají nejen doma, ale i v práci. Hanuš si je vědom, co ve své manželce má za poklad, je to totiž žena se srdcem na správném místě, která nezapomíná ani na druhé.

Fotografie Miroslava Hanuše s manželkou Janou
Foto: Nextfoto, Miroslav Hanuš s manželkou Janou na premiéře druhé řady minisérie Iveta

Kromě choreografie se věnuje také péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobou. Na toto téma v roce 2022 vydala knihu s názvem Rádio v mrazáku. K té jí její manžel napsal předmluvu, která se však ukázala být krásným vyznáním lásky. Dnes jsou Hanušovi už manželé dlouhých 20 let a jejich obdiv jednoho k druhému stále trvá, ne-li roste.

Zdroj: Autorský text, PrimaŽeny, 7 pádů Honzy Dědka

