Na svatbu došlo u herce Miroslava Hanuše až po 18 letech vztahu a 3 dětech. Prstýnky s manželkou koupili v železářství.
Herec Miroslav Hanuš, známý coby Tonda Hložánek ze seriálu Ulice, žil se svou dlouholetou partnerkou Janou neuvěřitelných 18 let, než došlo na svatbu, jak jsme se v redakci Osobnosti.cz doslechli. Nikdy nepotřebovali na potvrzení svého vztahu papír, a to ani v případě, že už měli 3 děti. Nicméně tentokrát se něco změnilo a zčistajasna došlo na vdavky.
Žádná romantika
Asi není třeba dodávat, že po tolika letech žádost o ruku neproběhla nijak romanticky, zkrátka se dva dospělí lidé domluvili, že se vezmou. „Takhle v neděli asi po 18 letech a 3 dětech jsme si řekli, co kdybychom se vzali? Teda žena říkala. Asi vyčichla, že jsem po moučníku v oslabení. Ptal jsem se kdy a ona že prý v úterý,“ vyprávěl herec v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.
Jak se ukázalo, Hanušovi jsou praktičtí lidé a nepotřebují pompézní obřad za velké peníze. Veselka byla velmi skromná a ušetřilo se dokonce i na prstýncích, které bývají jednou z dražších položek při plánování svatby. Jejich kroky totiž nemířily do zlatnictví, ale do železářství, kde si koupili sedlářské kroužky, které se vyrábí v 7 velikostech, jsou hladké a skvěle padnou na prsty. A bylo to! Docílili tak toho, že snubní prstýnky je stály necelé 4 koruny, konkrétně 3,70 Kč.
Úspěšná choreografka
A kdo je vlastně ta skromná žena, která ke štěstí nepotřebovala diamanty? Jana Hanušová, úspěšná choreografka, jež zazářila v oscarovém snímku Miloše Formana Amadeus. S manželem je pojí láska k umění a často se setkávají nejen doma, ale i v práci. Hanuš si je vědom, co ve své manželce má za poklad, je to totiž žena se srdcem na správném místě, která nezapomíná ani na druhé.
Kromě choreografie se věnuje také péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobou. Na toto téma v roce 2022 vydala knihu s názvem Rádio v mrazáku. K té jí její manžel napsal předmluvu, která se však ukázala být krásným vyznáním lásky. Dnes jsou Hanušovi už manželé dlouhých 20 let a jejich obdiv jednoho k druhému stále trvá, ne-li roste.
Zdroj: Autorský text, PrimaŽeny, 7 pádů Honzy Dědka