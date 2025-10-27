Oblíbený herec Marek Lambora už není single. Po sérii vztahů se po jeho boku objevila další půvabná herečka, Jindřiška Hanušová.
Marek Lambora, úspěšný divadelní i televizní herec, patří k velice žádaným mužům našeho showbyznysu. Herec si většinou své soukromí pečlivě hlídá, ale v poslední době se přece jen neubránil zvědavým pohledům fotografů. Na zářijové premiéře představení Cirque du Soleil totiž dorazil ruku v ruce s herečkou Jindřiškou Hanušovou, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. A bylo vidět, že mezi nimi je víc než jen přátelství.
Láska z hereckého světa
Jindřiška Hanušová, nová přítelkyně Marka Lambory, rozhodně není mezi umělci neznámá. Je to dcera populárního herce Miroslava Hanuše a sestra herečky Elišky Hanušové. Navíc má za sebou už několik výrazných rolí, objevila se třeba v seriálech Anatomie života, Policie Modrava či Vytoč mého agenta. Její přirozený projev a výrazná osobnost zaujaly i kritiky, kteří v ní vidí slibný talent mladé generace.
O jejich vztahu se začalo šuškat po několika společných fotografiích z Vinohrad. „Jsou pár, už jsem je společně viděl asi třikrát venku na Vinohradech,“ řekl pro Super jeden ze známých přátel páru. I když Lambora veřejnosti detaily svého osobního života moc neříká, je vidět, že tentokrát se snaží partnerku neschovávat. Na společenských akcích působí uvolněně a šťastně, což fanoušci vnímají jako znamení, že herec konečně našel tu pravou.
Partnerky, které mu život přinesl
Lambora byl vždycky terčem zájmu médií, nejen pro svůj talent, ale i atraktivní vzhled. V minulosti randil s herečkou Sandrou Černodrinskou, se kterou se seznámil při natáčení seriálu Přístav. Poté byl nějakou dobu partnerem Šárky Vaculíkové (dnes Krausové), s níž ho spojovala především láska k divadlu.
Když se po jejich rozchodu objevila vedle něj modelka Andrea Bezděková, média byla hned ve střehu. Jejich vztah ale vydržel sotva rok. Krátce nato se začalo spekulovat o jeho možné známosti s herečkou Sárou Rychlíkovou, která k tématu vztahu s Lamborou pouze poznamenala pro Super: „Moje maminka mi říká, abych měla někoho mimo obor. Ale vždycky přijde na to, že to je někdo z oboru. Herec moji práci víc chápe.“
Marek Lambora už kdysi mluvil o tom, jaká žena by ho okouzlila. „Vždycky říkám, že mám humor z jiného soudku. Všichni vytahují fóry z jednoho soudku, já mám jiný. Já se tak občas směju svým vtipům sám. Partnerka by mi měla rozumět a měla by se mi smát, to je hrozně hezké,“ rozvyprávěl se v show 7 pádů Honzy Dědka. Humor a společná energie jsou pro něj zjevně důležitější než dokonalý vzhled. Právě to prý našel i u Jindřišky Hanušové.
Herec se nebojí výzev
Kromě soukromí je ale důležité připomenout, že Marek Lambora je dnes jedním z nejvytíženějších českých herců. Proslavil se především díky roli Janka Linharta v seriálu Slunečná, která mu otevřela dveře do širokého povědomí diváků. Zazářil ale také v Divadle Na Vinohradech a v několika úspěšných televizních projektech.
Zdroj: Autorský text, Super, Super, Blesk, 7PádůHonzyDědka, Instagram Marka Lambory