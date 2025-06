Charlotte Ella zdědila talent po svém slavném tatínkovi Karlu Gottovi. Po slávě však nijak netouží.

Karel Gott za svůj život zplodil celkem čtyři dcery, jen jedna však jde v jeho šlépějích. Charlotte Ella Gottová podědila talent po svém tatínkovi, přesto se v českém showbyznysu příliš neukazuje. Jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, v současné době se soustředí především na studium.

V Českém slavíkovi porazila pěvecké legendy

O talentu Charlotte Elly Gottové se moc dobře ví. Už má za sebou několik pěveckých vystoupení, které jsou důkazem toho, že její hlas je něčím, co chcete slýchávat pravidelně. Dokonce má společný duet i se svým zesnulým tatínkem Karlem Gottem „Srdce nehasnou“, jejž nazpívala, když ji bylo pouhých 13 let. Píseň je o to dojemnější, že už bylo jasné, že jejich společně trávený čas se pomalu krátí.

Píseň složil na přání Karla Gotta a jeho manželky Ivany Richard Krajčo, který v rozhovoru pro Super chválil mladičkou Charlotte: „Hezky se na to připravovala se svou učitelkou zpěvu, takže taky přišla připravená. V podstatě to pro ni byla její první zkušenost s velkým studiem a zvládla to na jedničku.“

I když jde Charlotte Ella ve šlépějích svého otce, v současné době se na veřejnosti příliš neobjevuje, soustředí se hlavně na studium. Přesto však dala v pěvecké anketě Český slavík na frak některým legendám, jako je Ilona Csáková nebo Bára Basiková či Dara Rollins, když se umístila na krásném 19. místě.

Svého tatínka neposlechla

Možná je dobře, že svého tatínka tehdy neposlechla a rozhodla se jít svou vlastní cestou. Od malička tvrdí, že chce být zpěvačkou a herečkou, ovšem Karel Gott v televizním dokumentu Karel uvedl, že by byl mnohem radši, kdyby z ní byla primářka. „Zpěvačka, to už není povolání budoucnosti, Charlottko. Všechno už bylo odzpívané. Lidé se dorozumívají přes internet a všechno si stáhnou,“ radil zpěvák zkušeně.

Foto: Nextfoto, Karel Gott s dcerami na premiéře filmové pohádky Když draka bolí hlava

Charlotte Ella si ale svůj sen nenechala rozmluvit, a i když se po smrti otce stáhla do ústraní a vystupuje jen sporadicky, zpravidla na vzpomínkových koncertech Karla Gotta, věnuje se zpěvu a hudbě i nadále. Můžeme jen doufat, že jednoho dne o talentované Charlotte Elle ještě uslyšíme a potěší nás svou uměleckou tvorbou.

Nezapomeňme na její sestru Nelly Sofii

Nelly Sofie je snad nejvíce opomíjenou dcerou Karla Gotta, přitom i ona podělila některé umělecké vlohy. Sice nezpívá jako její starší sestra, ale vyniká především v tanci. Její tatínek ji často zaměstnával na svých koncertech, kde vystupovala s taneční skupinou. I na ni byl velmi pyšný. Nelly Sofie koketuje i s herectvím, zahrála si už ve dvou pohádkách – Anděl Páně 2 a Když draka bolí hlava.

Zdroj: Autorský text, Prima Ženy, Super, iDNES, eXtra, Expres, Televizní dokument Karel