Martin Dejdar je na své děti náležitě pyšný. Dcera studuje na Floridě, syn se věnuje hokeji a je příležitostným hercem.
Herec Martin Dejdar měl o budoucnosti svých dětí jasno, ovšem jak se říká „člověk míní, život mění“. Ze syna chtěl mít profesionálního hokejistu, z dcery zase herečku. Kariéra jeho syna Matěje byla bohužel předčasně ukončena zraněním a dcera Sára si herectví zkusila a s díky odmítla. Jak jsme si ale v redakci Karaoketexty.cz všimli, něco po svém tatínkovi však přece jen zdědila.
Zkusila a odmítla
Martin Dejdar si přál, aby jeho dcera Sára převzala pochodeň herectví v jejich rodině a následovala ho v jeho herecké cestě. Skoro se už zdálo, že to vyjde, ale bohužel jedna zkušenost stačila k tomu, aby dívka zjistila, že to není nic pro ni. Přestože by předpoklady měla, má extrovertní povahu a exhibicionismu na rozdávání.
Se svým slavným otcem si zahrála ve filmu Dukátová skála, kde ztvárnila malou Aničku a Dejdar se zhostil role kastelána. Dejdar doufal, že díky první zkušenosti s natáčením, ještě ke všemu po boku svého tatínka, si Sára na první dobrou získá lásku k herectví. Ale přišel pravý opak. „Jedno natáčení ji natolik vyškolilo, že s hraním sekla. Raději studuje a věnuje se tancování, to jí jde skvěle,“ sdělil Blesku herec. Velkou hlavu si z toho však nedělá. Svou dceru podporuje a chce, aby byla šťastná, ať už se rozhodne pro cokoli.
Po maturitě na prestižní škole Park Lane International School, kde se naučila plynule mluvit několika světovými jazyky, vedla její cesta ke studiu psychologie v USA, konkrétně na Floridě. Když se zrovna neučí, tak tančí. Jednu věc po svém tatínkovi však přece jen zdědila, a to jeho husté černé kudrny.
Sen o hokejové kariéře se rozplynul
Rodina často za Sárou létá, Florida pro ni není neznámá. Několik let zde žila kvůli Matějovi, u něhož se zdálo, že se stane profesionálním hokejistou. Dokonce působil v mládežnickém týmu Tampy Bay. Jenže osud tomu chtěl jinak a zranění jeho sen překazilo. Zlomil si dva obratle a hvězdná kariéra byla tatam. Na hokej však nezanevřel a hraje dál alespoň pro radost. U Matěje se však rozvinula láska k herectví o něco více než u jeho sestry. S tatínkem si zahrál například ve snímku Stáří není pro sraby nebo v dramatu Když prší slzy. Herec je na obě své děti velmi pyšný.
Zdroj: Autorský text, Super, Blesk, Instagram Martina Dejdara