Miroslav Donutil sice pochází z Třebíče, ale na prázdniny jezdil k prarodičům do vesničky Bobrová. A po nich tam zdědil chalupu.
V naší české krajině jsou skryty stovky chalup, které kdysi byly domovem prarodičů. A dnes se dostaly do rukou jejich dětí a vnoučat, kteří je přestavují na rekreační bydlení. Anebo na trvalé bydlení pro mladé. Většina příbuzných, kteří chalupu nebo domek zdědili, má k tomuto místu blízký vztah. A teď se začaly psát nové příběhy těchto mnohdy chátrajících nemovitostí. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, co se svou chalupou provedl herec Miroslav Donutil.
Dědictví, ožívající v rukách dalších generací
Kouzlo starých stavení na venkově oceňují zejména městští lidé. Chalupu zrekonstruují a o víkendu či dovolené zde hledají potřebný klid. Nejinak to má herec Miroslav Donutil. Žije sice trvale v luxusní vile v Praze-Hlubočepích, ale moc rád odjede za odpočinkem na chalupu. Tu má na Vysočině a zdědil ji právě po prarodičích, jak uvádí web Blesk.
A ti by ji dnes už ani nepoznali, tak moc se změnila. Rozsáhlou rekonstrukcí jí herec vdechl nový život a je z ní dnes vlastně další moderní vila. K prostředí i k chalupě měl pan Donutil vždycky vřelý vztah, protože u dědečka a babičky trávil v dětství spoustu času. Zejména o prázdninách byl venkov pro kluky z města pravým rájem. A proto se do tohoto kraje rád vrací i dnes.
Když chalupa dostane druhou šanci
Postupem času přeměnil starobylou stavbu v Bobrové na luxusní sídlo, v němž se snoubí moderní prvky s tradicí. A utíká sem z velkoměsta a od pracovních povinností nasát novou energii z přírody a klidu venkova. A taky si zarybařit v místním rybníčku, uvádí se na webu InStory. S tamním obyvatelstvem udržuje pan Donutil dobré vztahy, ale rád si chrání své soukromí. Vždyť veřejného života si ve své práci užije do sytosti. A občas se na chalupu, která dnes už vypadá spíš jako moderní venkovský dům, vydá s Miroslavem i celá rodina.
Miroslav Donutil je ve svém věku stále ještě velmi aktivní a práce má nad hlavu. Někdy si však posteskne, že by nejradši řemeslo pověsil na hřebík, aby mohl svůj čas trávit v tom příjemném prostředí na chalupě po prarodičích.