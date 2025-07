Mirai Navrátil si udělal menší pauzu ve svém turné Summer Fest a vydal se na dovolenou do rodného Japonska. A podělil se se zážitky.

Zpěvák Mirai Navrátil si opět udělal radost cestou do země svého dětství. A tentokrát dal fanouškům nahlédnout nejen do exotické atmosféry Japonska, ale také do svého soukromí. Jak jsme si na Osobnosti.cz všimli, na sociálních sítích totiž sdílel snímek s pohlednou Japonkou, která okamžitě zaujala jeho sledující. A prozradil, že si tam i zazpívá.

Návrat ke kořenům

Mirai Navrátil má tatínka, který pochází z Čech, a maminku Japonku. „Rodiče se potkali ve škole v Londýně na Oxford Street. Táta urpuťák, který si musel sám vyšlapat svou cestu, máma japonská pohodářka. No a po nějaké době jeli oznámit do Japonska, že se jim narodím já,“ svěřil se pro Novinky. Nakonec se také v Japonsku narodil a prožil zde i první roky svého života.

I když už dlouho žije v Česku, k Japonsku ho stále pojí silné pouto. Do své rodné země se pravidelně vrací, většinou na týden či dva, více mu nabitý program nedovolí. Navštíví rodinu, připomene si tamní kulturu a ochutná místní speciality. Letos se opět vydal na návštěvu, během které se se svými fanoušky podělil o zážitky. Ukázal například moderní vlaky, které jsou symbolem japonské preciznosti.

Tentokrát navíc Mirai překvapil i nečekaným pohledem do svého soukromí. Na Instagramu sdílel fotku se svou sestřenicí z Tokia, která se okamžitě stala hitem mezi fanoušky. K fotografii připojil i úsměvný komentář o svém oblíbeném japonském fastfoodu. „Rodinná pohoda v Tokiu,“ napsal k momentce, která sklidila desítky pochval.

České písničky až v Ósace

Zpěvák však během dovolené nezahálel. Nečekaně dostal nabídku vystoupit na prestižní akci v Ósace. A rozhodl se, že publiku představí svou hudbu tak, jak ji znají fanoušci v Česku, v originální češtině.

„Ani jsem se pořádně nerozkoukal a už jsem zase součástí programu,“ napsal zpěvák s úsměvem. Na koncert zve i krajany žijící v Japonsku: „Kdybyste měli někoho v Ósace, dejte mu vědět. Budu moc rád, když v hledišti zazní čeština.“ Mirai tak opět ukázal, že dokáže propojovat světy – japonský i český, a to nejen díky svému původu, ale i prostřednictvím hudby.

Čeští fanoušci samozřejmě nezůstanou o nic ochuzeni, Mirai nebude pryč celé léto. Naopak. Již v červnu zvládl s kapelou odehrát 4 koncerty za svého turné Summer Fest 2025 a od příštího týdne bude pokračovat. Na jeho příznivce čeká hned 15 koncertů různě po republice. Lístky už jsou ale skoro vyprodány, takže se rozhodně nevyplatí váhat a čekat na poslední chvíli.

