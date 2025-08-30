Měla před sebou zářnou kariéru zpěvačky, místo toho se ale rozhodla dělat úplně něco jiného. Šárka Vaňková dnes žije poklidný život bez záře reflektorů.
Pěvecká soutěž SuperStar přinesla do českého showbyznysu mnoho zajímavých jmen, která dodnes působí na hudební scéně. Za svou slávu vděčí SuperStar například Aneta Langerová, Ben Cristovao, Jan Bendig, Monika Bagárová a také Šárka Vaňková (37). Ta se však na rozdíl od ostatních hudbou neživí a svou kariéru ubírala trochu jiným směrem. Co dnes dělá za práci a jak vlastně zpěvačka, která se v první řadě SuperStar umístila na druhém místě, žije?
Z hvězdné zpěvačky žena, která touží po klidu
Když se v roce 2004 objevila v první řadě pěvecké soutěže SuperStar, bylo jí pouhých šestnáct let. I když se umístila na druhém místě, mnozí jí předpovídali mnohem zářnější kariéru než vítězce Anetě Langerové. Ono tomu i mnoho nasvědčovalo – vydala debutové album, začala se objevovat v muzikálech a vše napovídalo tomu, že bude mít skutečně hvězdnou kariéru. Šárka si ale velmi rychle začala uvědomovat, že světla reflektorů a hlavně pozornost médií nebudou to pravé ořechové.
Během let 2009 a 2010 se pravidelně objevovala na titulních stranách bulvárních časopisů, a to především kvůli vztahu se zpěvákem Danielem Hůlkou (57). Řešil se především jejich věkový rozdíl (20 let) a Šárka se chtěla mediálnímu humbuku za každou cenu vyhnout. „V té době na mně navíc bulvár nenechal nit suchou. Už jsem na to neměla trpělivost. Chtěla jsem žít normální život,“ prozradila tenkrát v podcastu Face to Face.
Od zpívání si tak dala pauzu a soustředila se především na vztah s tehdy již bývalým partnerem. To ale ještě netušila, že si bude muset projít peklem. Partner ji ponižoval a bil, přestože se obrátila i na policii, pomoci se nedočkala. Když vztah ukončila, před agresorem utekla na Slovensko. O temném období později otevřeně promluvila v dokumentu 13. komnata Šárky Vaňkové.
Konečně našla štěstí
Na Slovensku se nakonec zamilovala a strávila tam několik let, přičemž kariéru zpěvačky pověsila dočasně na hřebík. „Mojí největší ambicí bylo žít normální klidný život. Nevracet se domů ve dvě hodiny ráno, vracet se odpoledne, vařit, prát, uklízet a hlavně, ať se o mě nic nepíše. Takže jsem se těšila, až to nastane a dala jsem si od zpívání vlastně takovou pětiletou pauzu,“ popsala tenkrát pro magazín Lifee. A ačkoliv se zase zpěvu věnuje, rozhodně ji neživí – místo toho pracuje ve firmě prodávající vlasovou kosmetiku.
V roce 2020 se pak vrátila zpět do Česka a o tři roky později se znovu zamilovala – tentokrát do herce Petra Vondráčka. Původně byli pouze přátelé, ale nakonec si rozuměli natolik, až spolu začali randit a později i chodit. Momentálně tvoří šťastný pár a Vondráček ani nevylučuje, že by mohlo v budoucnu dojít na svatbu.