Do svého soukromí nechá média nahlédnout jen výjimečně. Kde a jak vlastně bydlí rychlobruslařka Martina Sáblíková?

Dokázala vybojovat hned několik medailí z olympiády, včetně tří zlatých, a kovů z „menších“ závodů, jako jsou mistrovství světa, má nepočítaně. Je zkrátka rychlobruslařskou legendou. I přes úspěchy na sportovním poli je však Martina Sáblíková ráda za svůj klid a soukromí, které jí skýtá bydlení na malé obci, jak jsme na Osobnosti.cz zjistili.

Postavila si dům v krajině svého dětství

Narodila se v Novém Městě na Moravě a celé dětství strávila o kousek dál ve Žďáru nad Sázavou. O kom je řeč? O několikanásobné olympijské vítězce Martině Sáblíkové. Česká rychlobruslařka si i přes publicitu zachovává své soukromí pro sebe. Teprve před nedávnou dobou se rozhodla promluvit o svém vztahu s kolegyní Nikolou Zdráhalovou. Podle informací, které Sáblíková sdílela na svém instagramovém profilu, jsou spolu přitom více jak 12 let.

Vzhledem k tomu, že obě jsou aktivní sportovkyně, zavádí je jejich práce do různých míst po světě. Společně se pak ale rády vracejí do domu pod Žďárskými vrchy, tedy do míst, kde Sáblíková vyrůstala. Rychlobruslařka si tu totiž postavila dům v obci Počítky, pár kilometrů za Žďárem.

Moderní bydlení v klasických barvách

O tom, že si Sáblíková vybrala pro bydlení obec vskutku malebnou, vypovídají oficiální stránky obce. Má ani ne 250 obyvatel a její název, odvozený od „počátku“ vodního toku, dodává okolí na malebnosti. Jeho blízkost se ale ne vždy úplně vyplácí, jak je zřejmé z informací na portálu iDnes. Blesková povodeň v roce 2020 totiž tehdy zasáhla i dům olympijské závodnice.

Dům Sáblíkové je moderní s jednoduchým půdorysem do písmene L. Neotřelá kombinace černé a bílé z něj pak dělá nadčasové zázemí. Závodnice i se svou partnerkou mají k dispozici prostorné přízemí, ale i podkrovní pokoje. Celou nemovitost si Sáblíková nechala postavit na zelené louce – stavba na výměře necelých 920 m2 rostla dlouhé dva roky. Cena se podle Blesku odhadem vyšplhala na asi 10 milionů korun. U domu mají Sáblíková se Zdráhalovou také bazén a prostornou garáž.

