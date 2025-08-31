Fotbalista Milan Baroš a exmanželka Tereza si po 18 letech manželství prošli „královským rozvodem“, který vzbudil zájem veřejnosti.
Jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali, informace o majetkovém vypořádání u tohoto rozvodu působí skoro jako z nějaké pohádky. Tereza získala několik nemovitostí, luxusní auto a také pravidelnou měsíční rentu, kterou by opravdu málokdo odmítnul. Jenže rozvody samozřejmě nejsou jen o majetku a penězích. Často jsou to bolestivé kapitoly, které mění životy všech zúčastněných, zejména dětí.
Královské vypořádání
Co víme, tak Baroš na svou bývalou manželku převedl moderní rezidenci v prestižním Šáreckém údolí v Dejvicích, byt se dvěma garážemi na Vinohradech, další byt na Novém Městě a k tomu přidal SUV Mercedes v hodnotě dvou milionů korun. Na vypořádání vyplatil deset milionů korun, a navíc posílá měsíčně 150 tisíc, přičemž z toho jde 50 tisíc čistě Tereze a dalších 100 tisíc dětem. Ty mají navíc slíbené i vlastní byty na Žižkové, až oslaví plnoletost.
Přestože to vše zní velkolepě, ani „pohádkové“ vyrovnání nezaručuje štěstí. Rozvod je konec jedné životní etapy, což bývá bolestivé i pro ty, kteří odchází s finančním zajištěním. Tereza dle informací investovala dokonce milion korun do právníků, aby napadla předmanželskou smlouvu. To ukazuje, že evidentně ani tak nebyla spokojená.
Vrcholová hvězda Baroš
Milan Baroš je bývalý český fotbalový útočník. Narodil se v roce 1981 ve Viganticích a kariéru nastartoval v Baníku Ostrava, odkud se dostal do anglického Liverpoolu, s nímž v roce 2005 vyhrál slavnou Ligu mistrů. V zahraničí oblékal i dres Aston Villy, Lyonu či Galatasaraye Istanbul. Právě v Turecku si v roce 2009 vzal za manželku Terezu, s níž se seznámil o čtyři roky dříve.
Vrcholem jeho kariéry byl evropský šampionát v roce 2004, kde se s 5 góly stal nejlepším střelcem turnaje a pomohl českému týmu do semifinále. Po návratu do Baníku se stal symbolem klubu, kde také ukončil profesionální kariéru. Dodnes je považován za jednoho z nejlepších českých útočníků historie. Je tak jasné, že za svou kariéru se také stihl dostatečně zaopatřit.
Proč vztahy končí
Statistiky ukazují, že téměř každé druhé manželství v Česku končí rozvodem. Důvody bývají různé, od odcizení a nedostatku komunikace přes nevěru až po rozdílné představy o životě. Klíčová obvykle bývá neschopnost mluvit o problémech včas. Mnoho partnerů vedle sebe žije x let, aniž by řešili, že se jejich cesty pomalu rozchází. Rozvod pak přijde jako poslední krok, kdy už se nenajde prostor na kompromis. A i když může znamenat úlevu, přináší s sebou i pocity selhání, osamělosti a viny.
A jak se s rozvodem vyrovnat? Odborníci doporučují, aby lidé brali rozvod jako proces, a ne jen jako nějakou právní tahanici. Prvním krokem je přijetí reality, vztah zkrátka skončil a návrat už není možný. Pomáhá také hledat podporu v rodině, přátelích nebo i v psychoterapii. Důležité je vyhnout se tomu, aby se rozvod stal „bojištěm“, na kterém trpí hlavně děti. Dobré je zaměřit se na nové začátky. I když je těžké odpustit, schopnost nechat minulost za sebou otevírá cestu k novému životu.
