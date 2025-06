Lucie Borhyová se ukázala v plavkách. Procházela se v malých třpytivých bikinách a její fanoušky ihned zaujal její dekolt.

Moderátorka Lucie Borhyová si pravidelně každý rok užívá dovolenou u moře. Není tomu jinak ani letos a opět vyrazila za exotikou. Své sledující na sociálních sítích však nechce ochudit o své zážitky, a jak jsme si na Osobnosti.cz všimli, poslala vzkaz, kde se prochází ve třpytivých bikinách a zdraví své fanoušky. Ti si nemohli nevšimnout jejího dekoltu. Tentokrát je však upoutal ne kvůli své velikosti, ale především barvě.

Pozdrav od moře

„Krásnou neděli všem. Jak si užíváte první letní víkend?“ napsala moderátorka ke svému příspěvku na Instagramu. Na videu můžete vidět její nádherný úsměv, který svědčí o tom, že ona si víkend rozhodně užívá. Prochází se v plavkách po pobřeží a libuje si nejen ve slunci, ale i moři. Moderátorka vyrazila na svou každoroční dovolenou a nechce o ni ochudit ani své sledující.

Ty se jí rozhodně podařilo zaujmout, a to především díky svému dekoltu. Ten je sice pravidelně komentován hlavně díky své velikosti, ale tentokrát se fanoušci zaměřili spíše na jeho barvu. Přestože na sobě měla moderátorka klobouk, sluneční brýle a letní přehoz přes plavky, nešlo si nevšimnout, že její hrudník dostal pořádnou nálož od sluníčka.

Skoro se až zdá, že moderátorka usnula na sluníčku a nenamazala se. Sluneční paprsky pak odvedly svou práci a Lucie se tak trochu „připekla“. Jak se ale zdá, vůbec ji to netrápí. Pověstná svým širokým úsměvem rozdávala radost a pusinky na všechny strany. Doufejme jen, že si s sebou přibalila opalovací krém s vysokým SPF, aby si dovolenou nezkazila ošklivými popáleninami od slunce. My se mezitím budeme těšit na další nálož snímků z dovolené.

Miluje cestování, nejradši má jižní Evropu

Lucie Borhyová cestuje opravdu ráda a má několik destinací, do nichž se opakovaně vrací. Patří sem třeba Španělsko, kam s rodinou létá, kdykoli se dá, ale třeba také Řecko. „Těch mých oblíbených míst je celá řada, ale mému srdci úplně nejbližší je Kréta,“ vyprávěla loni pro TN. Líbí se jí řecká mentalita, ale vychutnat si umí i místní kuchyni a velmi blízké je jí společné stolování a sdílení jídel.

A kromě toho má ještě jeden důvod, proč je jí Řecko blízké. Svého syna Lucase má totiž s řeckým podnikatelem Nicolaosem Papadakisem. „Já jsem měla to štěstí, že tatínek mého syna je Řek, takže jsem v tom Řecku mohla proniknout přímo do těch míst, kam se třeba turisté nedostanou,“ uvedla také. Doporučuje proto půjčit si v Řecku auto a zajet si do nějaké turisticky nevyhledávané vesnice, aby si člověk opravdu vychutnal místní kulturu i kuchyni.

