Výřečná a vždy usměvavá herečka Pavla Tomicová zažila v životě dvě rány. Obě její manželství se rozpadla, druhé ji zranilo ještě více než první.
Jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli, herečka Pavla Tomicová se u diváků těší velké oblibě. Její humor a nezapomenutelný smích jsou známkou úspěchu. O to více je jejím fanouškům líto, že vždy usměvavá herečka, která hýří vtipem, v osobním životě zažila dvě obrovská zklamání v lásce. Druhé bylo ještě horší než to první.
Manželství s homosexuálem
Herečka Pavla Tomicová byla vdaná celkem dvakrát. Z prvního manželství má syna Adama, který svého tatínka nějaký čas nevídal, nyní už jej však navštěvuje v jeho novém bydlišti, v Americe. Proč se vztah rozpadl? Ukázalo se, že hereččin první manžel se těžko vyrovnával se svou homosexualitou, než si ji dokázal naplno přiznat. Byli spolu dlouhých 10 let.
„V průběhu těch 10 let jsem začala tušit, jak to je, ale jakákoli záminka k tomu, abych tuto úvahu zvrátila, jenom dokazuje, že člověk vlastně nechce uvěřit blbé pravdě. Ale zřejmě přitahuju paradoxy, protože to nejkrásnější na mém prvním manželství byla má tchýně. Oba jeho rodiče mám ráda, vídáme se málo, ale náš vztah se snad nezměnil,“ uvedla Tomicová v roce 2014 pro Blesk. Také dodala, že nyní žije spokojený život v Americe se svou novou láskou jménem Raul.
Druhý manžel ji vyměnil za mladší
Když se však zdálo, že herečka našla štěstí v náručí svého druhého manžela, herce Ondřeje Malého, přišla další rána. Ještě horší než ta první. V případě jejího prvního manželství sice mohla nějaký čas smutnit, možná být i naštvaná, ale byla si vědoma toho, že s homosexualitou svého manžela zkrátka nic neudělá. Všichni by se trápili.
Jenže co se týká druhého manžela, tam schytala hlubokou ránu přímo do srdce. Nebo do zad? Herec Ondřej Malý, s nímž má dceru Anežku, se totiž zakoukal do své o 19 let mladší kolegyně, shodou okolností blízké kamarádky Tomicové, herečky Kristýny Kociánové. Společně se herečky potkávaly na natáčení seriálu Slunečná. S Kociánovou si Malý založil novou rodinu, společně počali syna Jakuba, který se narodil v září 2022.
Zdroj: Autorský text, Blesk, CNN Prima News, iDnes