Vyšetřovatelka ze Specialistů se vrací ke svému rodnému příjmení. Necelý rok po rozchodu tak dělá poslední tečku za šestiletým vztahem.

Patricie Pagáčová, která právě září v seriálu Specialisté, se rozhodla pro návrat ke svému dívčímu jménu. Loni v květnu oznámila rozchod s manželem Tiborem Pagáčem a v titulcích už ji opět najdeme pod příjmením Solaříková. Herečka už také není sama. Svůj nový vztah se sice snažila utajit, ale novináři ji už s urostlým přítelem stihli nachytat. Osobnosti.cz se podívaly, jaké všechny novinky se teď v jejím životě odehrávají.

Po šesti letech se vrací k dívčímu příjmení

Herečka Patrice Pagáčová Solaříková se definitivně vrací ke svému dívčímu jménu. Už v květnu loňského roku oznámila rozchod s manželem Tiborem Pagáčem, kterého si brala v roce 2019. O dva roky později se jim narodila dcera Bibiana. Nyní je však všechno jinak. Rozchod po šesti letech vztahu měl proběhnout bez nenávisti a v přátelském duchu. Spekulovalo se o tom, že důvodem byla nevěra Patricie. To však herečka razantně popřela.

V září ji pak nachytali novináři s novým objevem, z čehož příliš nadšená nebyla, ale nakonec přiznala barvu. „Dosud jsme spolu chodili jen na akce, kde novináři nebyli. Nestála jsem o zveřejnění, už jsem se v tomto ohledu poučila. Je to ale venku, takže ano, mám přítele. Nebudu prozrazovat, jak dlouho a kde jsme se potkali. Můžu snad jen říct, že já jsem nikoho nehledala, byla to náhoda,“ řekla televizi Nova.

Nové začátky i v pracovním životě

O urostlém Alexovi toho však příliš nevíme, protože pár drží svůj vztah stranou od pozornosti médií. Nynější návrat k dívčímu příjmení Solaříková je tak definitivní tečkou za jejím manželstvím a příslibem nových začátků. Pod svým dívčím jménem se tak před pár dny objevila už v titulcích v seriálu Specialisté. Jméno už si změnila také na svém facebookovém i instagramovém účtu.

Nové začátky Patricie Solaříková neprožívá jen v osobním životě. Na podzim naskočila jako vyšetřovatelka Ema Králová do krimi seriálu Specialisté, což znamenalo významný posun v její kariéře. Po pěti letech se také vrátila její postava Terezy Jordánové do seriálu Ulice, v němž doslova vyrostla. To, že ji diváci opravdu mají rádi, dokazuje i její návrat do seriálu Jedna rodina. Tady ji nechali scenáristé odjet do Bratislavy. Fanoušci si však návrat její postavy Olgy vytleskali a Patricie už opět natáčí nové díly. A brzy by se už měla objevit také na obrazovce.

