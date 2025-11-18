Herečka Aneta Krejčíková se z mladé hvězdy seriálu stala sebevědomou ženou. Přiznává ale, že nevyjde ani se 150 tisíci měsíčně.
Aneta Krejčíková (narozená v roce 1991 v Praze) snila od dětství o tom, že se stane herečkou. Možná ani netušila, jak velkou část svého života vlastně stráví v seriálu, který zná prakticky celá republika. Ve svých raných letech se potkala s Monikou Kvasničkovou, která jí pomohla nasměrovat kariéru, a tak začala chodit do agentury pro mladé talenty. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, jak se její profesní úspěchy vyvíjely.
Ikonický český seriál Ulice
Po základní škole přešla na Pražskou konzervatoř, kde studovala hudebně-dramatický obor. Odtud pak už vedla kariéra do divadla i televize. Seriál Ulice jí otevřel dveře do světa showbyznysu a stal se na dlouhé roky středobodem jejího profesního života. Její role se vyvíjela, Aneta získala větší zkušenosti a diváci ji začali vnímat jako etablovanou herečku.
Denní seriál Ulice je na českých obrazovkách od roku 2005 a vysílá jej televize Nova. Seriál sleduje osudy hned několika rodin a lidí žijících v jedné ulici na okraji Prahy. V průběhu let přinesl příběhy o lásce, zradě, nemoci, kriminalitě i běžných mezilidských krizích. Přestože zde Krejčíková začínala už jako čtrnáctiletá, po celých dvaceti letech se letos rozhodla skončit.
Krejčíková se objevila epizodně v celé řadě dalších seriálů a zahrála si také v Raplovi a Volze. Z filmové tvorby ji diváci mohli vidět například ve snímcích Poupata, Zločin v Polné, Špindl či Vyšehrad: Seryjál.
Proměna za kamerou i v soukromí
V posledních měsících se Aneta Krejčíková změnila. Zhubla, změnila i účes a celkově působí výrazně mladší. S koncem v Ulici přišla o značnou část příjmů. Je možné, že své rozhodnutí ani moc nedomyslela. „V tomhle ohledu nejsem úplně praktický člověk, dá se říct, že jsem finanční analfabet. Moje finanční gramotnost není moc dobrá, ale snažím se. Tak nějak plavu,“ přiznala pro Super. Již dříve v podcastu Hypotécast přiznala, že i příjem 150 tisíc měsíčně je schopná utratit a prakticky nic neušetřit.
Co se vztahů týče, má za sebou Krejčíková několik zásnub a vztahů. S bývalým partnerem Ondřejem Rančákem, s nímž má dvě děti, vychází i po rozchodu velmi dobře. „Ačkoliv spolu vychováváme děti, fungujeme jako rodina, tak jsme to nedali. Ondřej je skvělý táta, ale my nejsme partneři pro sebe. A cítili jsme to už předtím, než jsme měli první dítě. Samozřejmě tam byla i velká láska, ale neměli jsme ten pevný základ,“ přiznala v pořadu Mámy sobě.
Sama tvrdila, že i když se rozešli, částečně spolu stále tak trochu žijí. Jestli to tak ale skutečně je, těžko říct. Ale sem tam sama na Instagram nahraje společné fotografie, kupříkladu z výletů. Když spolu ještě byli, dokonce se hned třikrát zasnoubili, ale na svatbu zkrátka nedošlo.
