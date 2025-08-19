Miliardář Richard Chlad překvapil svým rozhodnutím „uskromnit se“. Přesto jeho měsíční rozpočet dosahuje statisíců.
I mezi boháči platí, že úspornější život může vést k větší svobodě. V naší redakci Osobnosti.cz jsme si všimli, že Richard Chlad (63), známý svou vášní pro luxusní auta, se dnes snaží prosadit úplně jiný životní styl. Zároveň se nebojí ani jít pro ostré slovo daleko, když se ohlédneme za jeho čerstvým konfliktem s Vlastou Hájkem.
Šetří, ale životního stylu se úplně nevzdal
Na začátku roku si Richard Chlad uvědomil, že i miliardář může omezit své výdaje. Dříve utratil až půl milionu měsíčně, nyní zvládá žít za menší obnos. „Moje minimální měsíční náklady se vším všudy, s dětmi, rodinou, bývalou přítelkyní, Tenerife, jsou pořád kolem 300–350 tisíc za měsíc. Což není na jednu stranu málo, na druhou stranu, když vezmu, kolik lidí, životů a nemovitostí na mě závisí, tak to není přestřelené číslo,“ přiznal v rozhovoru pro eXtra.cz.
Čeho se však nikdy nevzdá, tak to je sbírka jeho vozidel. Zůstává známým sběratel luxusních aut. Kupuje je totiž jako investici. Sice za jednotlivé kousky zaplatí slušné sumy, ale bere to jako dobře uložené peníze. Co zároveň ušetří, to investuje zase dále do jiných věcí či majetku.
Kdo je vlastně Richard Chlad
Richard Chlad, narozený v roce 1962, začal s garážovým byznysem. Přivážel zdánlivě bezcenné zboží, jako VHS kazety nebo digitální hodinky, což nakonec vyneslo slušné peníze. Studium na VŠE ukončil v roce 1984 a postupně vybudoval impérium, které zahrnuje např. řetězec Krijcos, sportbary a automaty. Býval také automobilovým závodníkem a dnes vlastní garáž plnou luxusních vozů, od Bugatti po Maserati, mezi nimi i raritní kusy.
Nebojí se říct nahlas, co má na srdci
Jen málokterý podnikatel se nebojí říkat nahlas i to, co si jiní jen myslí. Richard Chlad se v posledních dnech dostal do titulků médií také za to, jak se ostře opřel do někdejšího politika a komentátora Vlastimila Hájka. V rozhovoru pro eXtra.cz nešetřil miliardář ostrými slovy a dal jasně najevo, že na jeho výroky nemá sebemenší trpělivost. „Je to člověk, který se nikdy v životě nepostavil na vlastní nohy. Celý život jen parazituje na ostatních a snaží se moralizovat,“ prohlásil bez obalu Chlad, čímž okamžitě rozpoutal vášnivé debaty.
Podle Chlada je nepřijatelné, aby lidé jako Hájek hodnotili ostatní, když sami nemají výsledky, za kterými by si mohli stát. K takovým lidem chová doslova odpor. My jsme si v naší redakci Osobnosti.cz všimli, že reakce veřejnosti byly různé. Někteří Chladovi za jeho přímočarost tleskají, jiní mu vyčítají zbytečnou aroganci. Nutno uznat, že Chlad zkrátka neváhá jít do otevřeného střetu i s lidmi, kteří mají za sebou dlouhou kariéru ve veřejném prostoru.
