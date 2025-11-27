Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký se teď do éteru hlásí z nemocnice. Kolega Leoš Mareš řekl, že musí být na morfinu.
Leoš Mareš, dlouholetý kolega a kamarád Patrika Hezuckého, veřejně prozradil, že má moderátor momentálně nasazený morfin, který má tlumit silné a chronické bolesti, na něž Hezucký aktuálně dost trpí. V poslední době Hezucký výrazně zhubl a ztratil svalovou hmotu, což podle informací, které sám sdílel, mělo vliv na jeho chůzi i hlas. Během hospitalizace se léčí na antibiotikách, dostává kapačky a má obrovskou podporu rodiny, kolegů i posluchačů rádia. Slibuje, že se zase vrátí, jakmile mu to zdraví dovolí.
Legenda rádia s několikaletou praxí
Patrik Hezucký přišel na svět 12. února roku 1970 v Praze. Díky působení ve dvojici s Leošem Marešem se stal jedním z nejznámějších českých moderátorů. Od roku 1997 spolu uvádí Ranní show na Evropě 2, která si získala status až jakési kultovní rozhlasové relace. Každé ráno přináší posluchačům hudbu, zprávy a dávku humoru, typického právě pro Mareše a Hezuckého. Společně jsou velmi sladění a mají mezi sebou fungující chemii, která pořadu dodává šťávu. Probudí tak i ty největší ranní bručouny.
Kromě rádia a televize se objevoval i v seriálech a filmech, hrál v seriálu Bakaláři, filmu Muzzikanti nebo účinkoval v pořadech jako Nikdo není perfektní. V soukromí žije v klidném režimu, s manželkou Nikolou, s níž se oženil v květnu 2019, a synem Oliverem, narozeným v prosinci téhož roku. Zázemí našli společně mimo městský ruch. Aktuálně žijí v dřevěném domku na vesnici za Prahou.
Jakou má šanci na návrat
Zatím není jasné, co přesně způsobilo prudký fyzický úpadek. Podle Hezuckého je to zkrátka jen ztrátou svalové hmoty, což ho upoutalo na invalidní vozík, a následně ho to dostalo do nemocnice, uvedl Deník. Lékařské zprávy ani podrobnosti o diagnóze nejsou veřejnosti známy. Mimochodem za úbytkem jeho váhy stojí nejspíše sázka, kterou uzavřel právě s kolegou Leošem Marešem – pokud se Hezuckému podaří zhubnout, vyplatí mu Mareš 1 milion korun. Jak dalece se hnal Patrik pouze za penězi, nebo se hubnutí zkrátka vymklo kontrole, případně jestli je problém někde zcela jinde, to už vím jen on sám.
To, že se Hezucký už během hospitalizace dokázal připojit do vysílání Ranní show a zachovat si i svůj typický smysl pro humor, je podle všeho dobré znamení. Svědčí to o jeho vůli a psychické výdrži, kterou evidentně má. Důležitá je určitě i podpora, kterou cítí nejen ze strany rodiny, ale i přátel a fanoušků.
