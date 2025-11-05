Milan Peroutka se narodil do hudební rodiny. Po tatínkovi zdědil vášeň k muzice, po mamince zase krásnou tvář.
Rodiče Milana Peroutky vždy svého syna podporovali a byli na něj nesmírně pyšní, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Přestože jejich manželství nevyšlo, zůstali milujícími rodiči pro svého syna. Zpěvákův tatínek bohužel tragicky zemřel, maminka ho občas doprovází do společnosti a je to velmi půvabná žena, kterou si často pletou s jeho sestrou.
Rozvod kvůli alkoholu
Otcem Milana Peroutky byl bubeník kapely Olympic Milan Peroutka. Ten jako pravý muzikant a rocker měl velkou zálibu v bohémském životě. Večírky, oslavy, alkohol, návykové látky a ženy, to všechno bylo součástí jeho života. To ovšem příliš nekorespondovalo s představou života jeho manželky, maminky mladého zpěváka. Kvůli jeho životnímu stylu si s ním užila své a jednoho dne se zkrátka rozhodla, že už to takto dál nejde a došlo na rozvod.
Milan Peroutka starší tragicky zahynul při pádu ze schodů v roce 2013. „Nabídl jsem se, že mu s bubny pomůžu, on ale nechtěl. Říkal, že to zvládne. Tak jsme se rozloučili a pokračovali dál. On při tom nošení svých bubnů bohužel nešťastně upadl na schodech, o kterých říkal, že nepřinášejí nic dobrého, a zemřel… Když ho ráno našli, měl prý takový blažený výraz. Asi z toho, že zachránil bubny a činely, sebe ale bohužel nezachránil,“ popsal poslední rozhovor s Milanem Peroutkou starším frontman kapely Olympic Petr Janda v rozhovoru CNN Prima News.
Snažila se vynahradit oba rodiče
V té době bylo Milanu Peroutkovi mladšímu 23 let. Věnoval se hudbě po vzoru svého otce a po jeho smrti se ještě více ponořil do práce. Jeho maminka byla ráda, že syn dělá to, co má nejraději, ovšem tátu mu to nikdy nevynahradí. Možná i proto se o to intenzivněji snažila být pro svého syna nejen maminkou, ale i otcem.
Zůstává svému synovi tou největší oporou, a to v jakékoli životní chvíli. I přiznání ohledně jeho orientace nepovažovala za nic tragického, nejdůležitější pro ni jako pro matku je především to, aby její syn byl v životě šťastný. Nezáleží jí na tom, zdali to bude po boku ženy nebo muže. Milan má se svou maminkou krásný vztah, i se svou babičkou. Obecně v rodině Peroutkových panují harmonická rodinná pouta.
