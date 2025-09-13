Elegantní, s pohledem po mamince a sebevědomím, které roste každým dnem. Karolína Jirásková pomalu, ale jistě ukazuje svou jiskru.
Zatímco starší dcera Natálie je v showbyznysu už protřelá a známá, její mladší sestra Karolína postupně přebírá pozornost, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Tato krásná 16letá dívka stále více ukazuje svůj půvab a charisma, téměř jako kdyby byla mladší kopií své maminky. A přitom si buduje vlastní cestu, která rozhodně stojí za pozornost.
Přerod z plaché dívky
Na několika módních přehlídkách už Karolína ukázala, že jí svět reflektorů není cizí. S maminkou nafotila i společnou kampaň a sama přiznává, že ji móda velmi baví. Nápady hledá často přímo doma, a to ve skříni své maminky. Ta je v oblékání prý její největší inspirací. A nedávno se jí nechala inspirovat i něčím zcela jiným – náročným výstupem na horu Olymp, když byla na dovolené v Řecku.
Ještě před pár lety působila Karolína spíše plaše, teď ale sebevědomě vystupuje i sama za sebe. Podporuje starší sestru Natálii, která má zkušenosti s modelingem i veřejným vystupováním, ale zároveň hledá i vlastní cestu. Jestli půjde ve stopách maminky naplno, to ještě neví, ale už teď je jasné, že pozornost médií jí není cizí a že si ji dokáže užít.
Láska, která se zapsala do dějin šoubyznysu
Život Ivy Kubelkové přitom není zajímavý jen díky její kariéře a mateřství. V 90. letech byla středem pozornosti i díky vztahu s Jaromírem Jágrem. Seznámili se v roce 1996, kdy Iva získala titul vicemiss a začala být častým hostem společenských akcí. Setkání s tehdejší hvězdou NHL působilo osudově a dvojice spolu strávila přibližně dva roky.
Kubelková později vzpomínala, že to byla opravdová láska, i když nakonec jejich cesty rozdělily rozdílné priority. „S Jágrem to byla velká láska,“ přiznala v rozhovoru pro iDnes. Dodnes si rozumí, když se někde potkají. S odstupem času však dodává, že právě mládí a nedostatek zkušeností tehdy sehrály svou roli. Přesto na jejich vztah kouká s úsměvem a bez zášti, což je v prostředí šoubyznysu spíše výjimečné.
Od minulosti k budoucnosti
Když dnes veřejnost sleduje dcery Ivy Kubelkové, vidí v nich její eleganci i kouzlo, které dokázalo ohromit jednoho z největších sportovních idolů Česka. Natálie už má vlastní zkušenosti se vztahy i modelingem, mladší Karolína si svou cestu teprve hledá. Zatím se věnuje především studiu, ale svět módy a sociálních sítí ji láká čím dál více. Na Instagramu už má přes osm tisíc sledujících, a to teprve začíná.
Zdroj: Autorský text, iDnes, Wikipedie, Instagram Ivy Kubelkové, Instagram Karolíny Jiráskové