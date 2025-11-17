Michal Suchánek se musel postavit na nohy po několika životních pádech. Dnes se může opřít o manželku Renátu, která při něm vždy stála.
Málokdo z českého showbyznysu je tak zapamatovatelný jako právě Michal Suchánek. I když někdy bývá svým humorem trochu jízlivý, sám si v životě neprocházel vždycky komedií. Dnes je z něj nejen respektovaný herec a scenárista, ale především oddaný manžel a otec, který ví, že štěstí se nepočítá na úspěchy, ale na vztahy v rodině. Na Osobnosti.cz nás zajímala především jeho manželka.
Renáta drží rodinu pohromadě
Manželka Renáta Suchánková se nikdy netajila tím, že kariéru obětovala rodině. Přesto má za sebou zajímavou uměleckou dráhu. Už od 70. let působila v Československém státním souboru písní a tanců a později vystupovala i v muzikálech v rakouském Bregenzu. V 90. letech vystudovala choreografii na HAMU a stála za tanečními projekty Krysař nebo Bílý motýl.
Když ale přišly děti, syn Jáchym a dcera Berenika, všechno toto šlo stranou. Suchánek měl tehdy práce až až, prarodiče pomoci nemohli, a tak byla Renáta na děti víceméně sama, ale přesto toho nelituje. Rodina se pro ni stala smyslem života, nejspíše i proto, že o vlastní rodiče tragicky přišla během několika měsíců.
V roce 2014 se bulvár pokusil roznést spekulace o Michalově nevěře, ale Renáta zůstala klidná: „Já jsem přesvědčená o tom, že mi Michal nikdy nevěrný nebyl. Michal je velmi pozorný manžel a i po těch letech mi stále píše nebo kreslí zamilované vzkazy,“ řekla pro Blesk. Je také milující tatínek a sám říká, že se vědomě snažil chovat k dětem zcela jinak než jeho otec k němu. V dětství se mu totiž nedostalo toho, co potřeboval, jak prozradil u Čestmíra Strakatého.
Když se hvězda topí v dluzích
Pokud jde o Suchánkovu kariéru, za úspěšnými komediemi a televizní slávou se skrývaly i roky plné stresu a finančních problémů. Na začátku 90. let se Suchánek pustil do podnikání s kamarádem a skončil po uši v dluzích. „Já věděl prd, on to vedl, já byl jen herec blbej… Proběhlo i nějaké vydírání,“ vzpomínal v podcastu U kulatého stolu.
Nakonec mu zůstaly závazky vůči velkým společnostem. „Pamatuju si, že jsme byli poměrně dost slavní jako Tele Tele a vystupovali jsme pro Coca-Colu, protože jsem jim dlužil čtyři sta tisíc… Dvě stě mi odpustili, když jsme jim uváděli večírek,“ popsal hořce. Dluhy splácel celé roky, účty měl odstavené a jeho rodina musela šetřit doslova na všem. Renáta to vše zvládla s nadhledem, bez výčitek a s vírou, že se situace obrátí. A měla pravdu.
Komediant i scenárista
Suchánek se začal angažovat na konci 70. let, kdy se objevil v televizních inscenacích. První větší příležitost získal ve filmu Kamarád do deště (1988), kde se poprvé ukázal vedle Richarda Genzera, svého celoživotního parťáka, s nímž na mnoha projektech spolupracuje dodnes.
Jejich humor, postavený především na improvizaci, byť někdy trochu jednoduché, se stal oblíbeným. Pořady Tele Tele nebo Partička ukázaly, že Suchánek umí diváky rozesmát způsobem, který tak trochu balancuje mezi trapností a genialitou zároveň. Stal se i scenáristou a autorem celé řady projektů, od filmů po divadelní hry.
Přestože často hraje bláznivé postavy, mimo kamery působí spíš klidně a rozvážně. Kolegové o něm říkají, že dokáže bavit i v zákulisí, ale nikdy nepřekročí hranici slušnosti, a že za každou jeho improvizací je precizní příprava.
