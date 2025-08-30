Herec Michal Novotný a ministr dopravy Martin Kupka spojili síly a společně vystupují na debatách pod názvem Vocotude?!.
Spojení, o němž jsme neměli tušení, že někdy může vzniknout. V poslední době známé české osobnosti čím dál tím častěji spolupracují s některými politickými stranami, s nimiž sympatizují. Vzpomeňme například na Petra Fialu, který si za parťačku na své výjezdy vzal herečku a komičku Ivu Pazderkovou. Teď se dali dohromady ministr dopravy Martin Kupka a herec a bavič Michal Novotný a na Osobnosti.cz jsme se rozhodli prozkoumat, co na to říkají fanoušci umělce.
Náhodou na sebe narazili
Začátek spolupráce této dvojice nastal zhruba před půl rokem, kdy se Martin Kupka začal vydávat na debaty za potenciálními voliči. Hledal k sobě moderátora, vlastně ve stejném modelu jako zmíněný Petr Fiala, a nakonec zvolil Michala Novotného. „Snažil jsem se najít někoho, kdo by byl v rámci debat schopen klást otevřené, provokativní a ostré otázky. A to Michal Novotný umí. Kdokoliv na těch debatách byl, potvrdí, že to není tak, že by mi Michal Novotný nadržoval, je to spíš naopak, klade velmi podobné otázky, jaké se občas vyskytují na debatách od nejostřejších oponentů,“ vysvětloval pro PrahaIN.
Jen pár týdnů zpět pak vyrazil ministr dopravy Martin Kupka s manželkou na dovolenou do Itálie a koho v letadle nepotkal. Herce a baviče Michala Novotného. „To si takhle jedete na pár dní odpočinout a najednou v letadle uslyšíte známý hlas. Podíváte se a zjistíte, že cestujete s Michalem Novotným. A dokonce bydlíme i ve stejném hotelu. To prostě nevymyslíte. Že by to byla náhoda, tomu taky nikdo neuvěří. Ale byla,“ sdílel ministr dopravy na svém Facebooku.
Nakonec se opětovně potkali na debatě Vocotude?! na parníku Král Jiří. Spolupráce ministra Kupky a herce Novotného však bude pokračovat i po létě. Od září budou společně objíždět Českou republiku se svými debatami ještě častěji. „O co tu jde? O to, že ministr dopravy Martin Kupka a já, Michal Novotný, vás zveme do Galerie pod věží,“ lákal na setkání Novotný na facebookovém profilu Martina Kupky.
Fanoušci příliš nadšení nejsou
Mohlo by se zdát, že příznivci Kupky a Novotného budou jásat nadšením, ale jak to tak bývá, jakmile se české celebrity pustí do politiky, zpravidla sklidí velkou bídu. Jinak tomu není ani u Novotného, který u svých fanoušků ztratil body. Novotného video tak okamžitě získalo tisíce komentářů, které však příliš chválu nepěly.
„Vy dva spolu se potkáváte už ňák moc často. Asi se mu líbíte. Herce nemusím, vás neznám. Ale říká se svůj k svému,“ okomentoval náhodnost jejich setkávání jeden uživatel. „Já myslel, že aspoň tenhle Novotný má rozum, aby se nepaktoval s politiky,“ napsal další ze sledujících. V dalším z komentářů zaznělo: „Teda Michale, já se vám divím, že jste se k tomu zrovna vy propůjčil.“
