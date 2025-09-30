Osobní život Víta Rakušana se zdá bez poskvrnky. Ministr vnitra je podruhé ženatý, svou manželku zná už od školy.
Oblíbenost politiků se měří nejen podle jejich práce, ale zpravidla podle jejich osobních životů, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Ať už si své soukromí bedlivě střeží, či nikoli, voliči často sympatizují s politiky, kteří žijí spořádaným rodinným životem bez větších či žádných skandálů. Takové lidi chceme vidět v čele našeho státu. Jedním z takových by mohl být i Vít Rakušan.
Kdo je Vít Rakušan?
Vít Rakušan se narodil do rodiny lékařů, navíc ani jeho tatínkovi nebyla politika cizí, je totiž bývalým senátorem za ČSSD. Rakušan se vydal ve stopách svých rodičů jen částečně. Velmi brzy se začal angažovat v politice, nicméně obor lékařství ho minul obloukem. Původně totiž nastoupil na dvouoborové studium historie a germanistiky a působil jako pedagog němčiny, dějepisu a politologie. Také podnikal v oblasti výuky cizích jazyků a tlumočení.
Svou politickou kariéru rozjel v roce 2010. Začal jako nestraník za Změnu pro Kolín ve svém rodném městě, kde se zároveň stal starostou. V krajských volbách byl v roce 2012 zvolen jako nestraník za hnutí STAN a v polovině dubna 2016 byl zvolen jeho 1. místopředsedou. Vypracoval se až na post ministra vnitra, který zastává od prosince 2021 dodnes.
Šťastný otec od rodiny
O splněných cílech v jeho politické kariéře by toho bylo možné napsat mnoho, nicméně obyčejný lid spíše zajímá Rakušanův osobní život. Je spořádaným občanem, nebo se rád vyžívá ve skandálech? Pravdou je, že ty byste u současného ministra vnitra hledali těžko. Za svůj dosavadní život byl dvakrát ženatý. Z prvního manželství má dceru Agátu, z toho druhého manželství se ženou Marií má dva syny, Matěje a Jonáše.
Paradoxem je, že se svou současnou manželkou Marií se už znají dlouhá léta, od chvíle, kdy společně studovali na gymnáziu. Když se potkali o několik let později na volejbalovém turnaji, přeskočila jiskra a od té doby jsou spolu. Vzali se a počali dvě děti, s nimiž nakonec Marie zůstala doma a vzdala se své práce ve společnosti distribuující v České republice švýcarská sluchadla.
Marie je krásná a s Rakušanem tvoří skutečně nádherný pár. Občas se ministr vnitra rád „pochlubí“ svou manželkou na sociálních sítích. Zde také prokázal svou gentlemanskou povahu, když se zastal své ženy a reagoval na jeden z nejapných komentářů, kdy jeden z uživatelů internetu ke společné fotografii manželů napsal, zdali by mu ministr manželku nepůjčil na víkend. „Hele, já vím, že je to pokus o vtip, ale doba, kdy se o ženách mluvilo jako o ,něčem‘, co se půjčuje, je fakt pryč. U mé ženy tedy odjakživa,“ odpálkoval drzého sledujícího Rakušan.
