V prostorné vilce má prostor nejen celá rodina herce Igora Bareše, ale i on zde má dost místa pro svůj trochu „morbidní“ koníček.

Mají rádi vesnický styl, ale stěhovat z Prahy se jim úplně nechtělo. Igor Bareš tu má se svou manželkou práci a děti zázemí, které se jim měnit nechtělo. I proto se nakonec rozhodli pro bydlení v prvorepublikové vile na pražské Ruzyni a právě na tu jsme se na Osobnosti.cz zaměřili.

V bytě se rodina dusila

Igor Bareš v poslední době mluví o tom, že po své dlouholeté kariéře divadelního i filmového herce už by rád více odpočíval a věnoval se rodině. Právě ale kvůli ní zatím o odchodu do důchodu neuvažuje, jak se svěřil pro portál Deník. Herec má totiž s manželkou Antonií Talackovou ještě poměrně „malé“ děti, a to syna Aloise a dceru Antonii. Když se k dětem potom přičtou ještě mazlíčci, má se herec co ohánět, aby všechny zajistil.

Rodinné blaho má totiž herec vždy na prvním místě. S manželkou původně obývali menší byt v panelovém domě, ten ale po příchodu potomků přestával dostačovat. Rodina si tak hledala nové místo pro život, a to nalezla na okraji Prahy v Ruzyni, jak uvádí portál CNNPrimaNews. Vila ze dvacátých let jim padla do oka nejen pro svou polohu na Praze 6, ale i proto, že se prý podobala Barešovu rodnému domu v Olomouci. Dům si tak už jen doupravili podle svého a bylo to.

Každý má svůj koutek

Hlavní pro Bareše i jeho manželku bylo, aby každý člen rodiny měl v domě svůj vlastní koutek. Prostor tu tak mají nejen děti, kdy dcera Antonie má své království v podkroví a Alois, který má pokoj o patro níž, vedle ložnice rodičů, ale třeba i sám Igor. Ten si pro svou neobvyklou zálibu, kterou jsou sběratelské předměty ze hřbitovů, ale i věci související se smrtí, našel místo v rohu obývacího pokoje.

Ale v podstatě je sběratelem všeho kuriózního nebo nějakým způsobem zajímavého. Co ještě doma má? „Například staré klíče. Navštěvuju antikvariáty, bazary a v rámci finančních možností skupuju kuriózní předměty s příběhem. Mám i prostřelenou německou přilbu z druhé světové války a myslivecké trofeje. Přinesl jsem si domů vodu z jezírka, které inspirovalo Antonína Dvořáka k napsání opery Rusalka, i prsť země z bojiště u Hradce Králové,“ popsal pro Reflex.

A manželka je natolik tolerantní, že mu jeho libůstky doma povolila. Společenský prostor pojímá kromě zmíněného obýváku i kuchyni a jídelnu – vše tu na sebe hezky navazuje. Nejde o žádnou neosobní modernu, vše je zařízeno spíše ve venkovském stylu. Prodlouženou rukou zahrady je zimní zahrada, o níž herec říká, že v zimě je v ní zima a v létě horko. Venku pak mají své zázemí i zvířecí členové domácnosti, jako jsou andulky či kočky. Rodina pak chová ještě například psy nebo králíky.

