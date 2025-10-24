Takto sexy herečka Tereza Ramba snad ještě nikdy nebyla. V blond účesu a saténových růžových šatech se objevila na premiéře filmu Cukrkandl.
Herečka Tereza Ramba se v poslední době mění k nepoznání téměř ze dne na den, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Nemá problém změnit barvu vlasů a vzít si na sebe i odvážnější model, který pod správným světlem ukáže více, než by se na první pohled mohlo zdát. Tak se stalo i na premiéře filmové pohádky Cukrkandl. Herečka se na ní ukázala jako sexy blondýnka v průhledných růžových šatech. Rozhodně si to může dovolit.
V blond vlasech a bez podprsenky
Herečka Tereza Ramba se po delší době objevila ve společnosti a hned na sebe pořádně upozornila. Na premiéru pohádkového filmu totiž vynesla lehké růžové šaty a ukázala se v novém účesu. Blond vlasy jí nesmírně sluší, a navíc ve spojení s něžnou barvou šatů působila velmi žensky, i když rozhodně ne dětsky. Naopak. Vypadala neskutečně sexy, mohl za to i materiál oděvu, který ukázal možná více, než sama herečka plánovala.
Kdoví, zdali na sebe strhla pozornost všech přítomných kvůli novému účesu nebo šatům, které nedovolovaly vzít si pod ně podprsenku. Saténové oblečení tak nechalo vyniknout jejím bradavkám, což okamžitě zaregistrovali pozvaní novináři, kteří se předháněli udělat s Rambou rozhovor a zvěčnit její outfit na fotografie. A proč vlastně blond barva? „Takhle blond jsem kvůli filmu Houpačky Bohdana Slámy a seriálu Docent a asi si tu barvu chvíli nechám. Jako blondýna se cítím skvěle,“ uvedla pro Super.
Jde z role do role
Tereza Ramba je hojně obsazovanou herečkou a každý rok se objeví v několika nových, velmi úspěšných projektech. Přestože je po vážné nemoci, když nedávno prodělala zánět mozkových blan, a lékaři jí doporučili, aby se šetřila, práce má až nad hlavu. Sama herečka to však vidí trochu jinak.
„Hodně jsem přibrzdila, vy mě vidíte, jenom když se něco děje. Už jsem se naučila říkat NE. Ale mám tak dva tři projekty za rok. Tenhle rok je to Monyová, Docent a v Houpačkách jsem měla jen malinkou roli, kdy přihrávám Dáše Havlové a Zuzaně Kronerové, tak to bylo easy,“ dodala dvojnásobná maminka a jedna z našich nejúspěšnějších hereček.
Zdroj: Autorský text, Super, Instagram Terezy Ramby