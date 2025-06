Brad Pitt prolomil mlčení o rozvodu s Angelinou Jolie. Konec vzájemnou dohodou po intenzivním 8letém právním sporu přišel v prosinci 2024.

Rozvodová tahanice Brada Pitta a Angeliny Jolie je konečně po dlouhých 8 letech sporu u konce. V prosinci 2024 rozvod skončil dohodou. Jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali, až nyní herec, který se doposud k ničemu, co se týkalo soudního sporu s bývalou manželkou, nevyjadřoval, prolomil mlčení a zodpověděl některé otázky na toto téma.

Dlouhých 8 let tahanic

Soudní spor mezi bývalými manželi trval neuvěřitelných 8 let. Pitt s Jolie se vzali v roce 2014, ovšem hned 2 roky poté přišla ze strany herečky žádost o rozvod. Rozvod se táhl dlouhé roky především z důvodu, že na povrch pravidelně vyplouvaly nové a nové skutečnosti, především ze strany Jolie, která v soudních dokumentech z roku 2024 mimo jiné tvrdí, že ji Pitt za 12 let vztahu opakovaně fyzicky i psychicky týral.

Herečka vzala všech jejich 6 dětí, Madoxxe, Paxe, Zaharu, Shiloh, Knoxe a Vivienne, a odstěhovala se ze všech domů, v nichž společně jako rodina pobývali. Vše vyeskalovalo podle Jolie ve chvíli, kdy se během letu soukromým letadlem z Evropy Pitt choval hrubě k jejich dětem, nicméně Federální úřad pro vyšetřování a také okresní úřad pro děti a rodinu v LA uvedly, že není potřeba podnikat proti herci žádné bezpečnostní kroky.

Manželé se rozvedli už v roce 2019, avšak otázky ve věcech majetku a péče o děti se řešily až do prosince 2024, kdy bývalí manželé konečně po 8 letech dospěli k dohodě, jak uvedl deník People. Vzhledem k tomu, že během soudního sporu 4 ze 6 dětí nabyly plnoletosti, soud o péči o děti se týkal pouze 16letých dvojčat Knoxe a Vivienne.

Vyjádření herce k ukončení soudního sporu

Brad Pitt se nyní poprvé k celé věci vyjádřil v rozhovoru pro časopis GQ: „Ne, nemyslím si, že by to bylo něco tak zásadního. Jen se prostě něco dořešilo. Právně.“ Právní zástupce Pitta v prosinci odmítl rozvodovou dohodu potvrdit nebo komentovat. Nicméně zdroj blízký hercovi sdělil, že se herec cítí šťastný, že má rozvod za sebou, a že on a jeho přítelkyně Ines de Ramon, se kterou se vídá od roku 2022, se nyní mají skvěle.

Pitt také otevřeně hovořil o tom, jak je jeho osobní život neustále propírán v médiích. „Je to ve zprávách už 30 let, brácho. Nebo tedy nějaká verze mého osobního života, řekněme to tak. Je to nepříjemnost, se kterou jsem se musel vždycky v různé míře vypořádat, někdy více a někdy méně, když dělám věci, které opravdu chci dělat,“ řekl o svém statusu celebrity.

„Takže to vždycky bylo takové otravné mrhání časem nebo ztráta času, jestli to tak můžu říct. Nevím. Většinou se cítím docela dobře. Můj život je vcelku naplněný. Cítím se v pohodě a bezpečně s mými přáteli, s mými láskami, s mou rodinou, s vědomím toho, kdo jsem. Víte, je to jako ta moucha, která kolem pořád trochu bzučí.“

Zdroj: Autorský text, GQ, People