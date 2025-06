Fanoušci seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 se ptají, co bude s postavou Radky, kterou ztvárnila zesnulá Anička Slováčková, dál.

Divácky úspěšný seriál TV Nova Ordinace v růžové zahradě 2 utrpěl obrovskou ránu, když před několika týdny zemřela Anička Slováčková na následky rakoviny. Na Osobnosti.cz připomínáme, že zde řadu let hrála postavu Radky, jež si u diváků získala obrovskou popularitu. A tak se teď všichni ptají, jak to bude vypadat po Aniččině odchodu.

Natáčení si velmi užívala a diváci ji milovali

Anička Slováčková působila v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 coby Radka dlouhých 9 let a během té doby si získala velkou přízeň televizních diváků. Hraní si velmi užívala. „Na natáčení Ordinace jsou všichni velcí profesionálové a chovali se ke mně moc mile od chvíle, kdy jsem tam nastoupila. Pracuju na sto dvacet procent a snažím se alespoň trošku se vyrovnat těm vynikajícím hercům, kteří kolem mě jsou. Jsem vděčná, že tam můžu být a učit se,“ řekla pro Deník v roce 2019.

Anička také proto až do poslední chvíle chtěla natáčet. Byla to skutečná profesionálka a svou práci milovala. Jen párkrát se stalo, že kvůli svému zdravotnímu stavu nemohla dorazit na plac, ovšem i na to byl štáb připraven. Buď se točily jiné scény, nebo se přepsal obraz. Ale Anička natáčela i pár dní před svou smrtí. Teď tvůrci přemýšlí, co dál, rozhodně nechtějí nijak zničit Aniččin odkaz.

Co bude s postavou Radky dál

Anička Slováčková měla jedno jediné přání. Co se týká její postavy Radky, nechtěla žádné srdceryvné loučení a truchlení. To jí hodlá produkce seriálu splnit. Stejně tak se rozhodně nechystá postavu Radky přeobsadit, připadalo by jim to neuctivé vůči Aničce, jak uvádí TV Nova. Každopádně se její postavy diváci dočkají ještě v podzimních dílech.

„V žádném případě se nebude přeobsazovat. Je naprosto přirozené, že v srdcích diváků bude spojená s Aničkou. Uvidím, jak její příběh dovyprávíme. Zatím i my potřebujeme čas, protože je nám po Aniččce hodně smutno. Její láskyplná, neuvěřitelně silná osobnost nám nikdy nepřestanou chybět. Uvidíme, jak její příběh dovyprávíme,“ sdělila kreativní producentka seriálu Simona Matásková. Na to, jaký bude osud Radky z Ordinace v růžové zahradě 2, si tedy budeme muset ještě počkat.

Zdroj: Autorský text, Deník, TV Nova