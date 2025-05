Dominika Gottová se rozhodla k velkému kroku. Zřejmě se zbaví svého slavného příjmení a přijme jméno svého manžela.

Dominika Gottová je samé překvapení. Mnozí by řekli, že po vydání knihy Poslední roky s Karlem, která je zpovědí jeho nejbližších, tedy i jeho dcery Dominiky, už nemůže ničím šokovat, ale opak je pravdou. Nyní se nechala slyšet, že se chce zbavit i toho posledního, co ji se slavným otcem Karlem Gottem spojuje – jeho příjmení.

Slavné příjmení jí dělá problémy

Zatímco v Česku by jí mohlo její slavné příjmení otevřít dveře i tam, kam se běžní smrtelníci nedostanou, ve Finsku je tomu přesně naopak. Nejde však o to, kdo je její otec, ale spíše o to, že příjmení Gottová jasně ukazuje, že ve Finsku nepatří mezi místní, i když tam už mnoho let žije a je provdaná za hudebníka Tima Tolkkiho. A právě příjmení svého manžela by nyní chtěla s hrdostí nosit. Jde zcela o praktické důvody. Manželé jsou ve Finsku v současné době odkázáni na sociální dávky, jak uvádí eXtra.

Ani jeden z manželů nepracuje a najít práci je pro Gottovou údajně velmi obtížné. Uvádí, že jí v tom brání právě její příjmení. „Jmenuji se Gottová a tady všichni vědí, že to není finské jméno, takže když žádám o práci, vědí, že nejsem odtud. Byla jsem hrdá na to, že jsem tatínkova dcera, což jsem stále, ale otec už není mezi námi a Timo tady je. Uvažuji o tom už dlouho. Už několik let přemýšlím, že se přejmenuji,“ uvedla pro AhaOnline Dominika.

Foto: NextFoto, Dominika Gottová na setkání ke knize Poslední roky s Karlem v roce 2021

Oba trápí zdravotní problémy

Nebýt pomoci státu, manželé možná za chvíli nemají ani kde bydlet. Oba se potýkají se zdravotními problémy, Tolkki se dříve léčil s psychózou a diabetickou nohou a trpí bipolární poruchou, Dominiku zase trápí cukrovka 2. typu, nehledě na to, že oba dříve velmi holdovali pití alkoholu, který se, kromě jiného, stal i důvodem, proč v roce 2019 málem došlo k rozvodu. Dvojice však krizi zažehnala a zůstala spolu.

Zdroj: Autorský text, eXtra, AhaOnline