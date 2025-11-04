Lenka Krobotová je dcerou slavného tatínka, herce Miroslava Krobota. Úspěšnou herečkou se stala i bez protekce.
Miroslav Krobot a Lenka Krobotová jsou otec s dcerou známými z herecké branže. Lenka je jedním ze tří dětí, které má herec s herečkou Hanou Doulovou. Oceněna byla Českým lvem za vedlejší ženský herecký výkon ve filmu Díra u Hanušovic. Úspěšná herečka však chválu od tatínka slýchá velmi sporadicky, jak jsme se v redakci Osobnosti.cz doslechli. O protekci zde vůbec nemůže být řeč, je to přísný táta i kolega.
Herečkou díky kamarádce
Přestože se nakonec Lenka Krobotová rozhodla jít ve šlépějích svých rodičů, nebyli to oni, kdo ji k herectví přivedl. Původně se domnívala, že bude studovat jazyky a jejím hlavním oborem se stane žurnalistika. Jenže geny zkrátka nezapřete a Lenka se začala věnovat tanci, a poté ji její kamarádka, herečka Petra Špalková, přivedla do divadelního spolku Kašpar. Tam si Lenka uvědomila, že její skutečnou vášní je herectví.
Maminka byla nadšená, tatínek už méně. Nechtěl své dceři sice kazit iluze, ale také nechtěl, aby se na herectví dívala příliš idealisticky. Moc dobře věděl, kolik tvrdé práce za ním stojí a že po finanční stránce to nemusí být vždy tak povzbudivé, jak se na první pohled pro člověka, který do oboru nevidí, může zdát. Nicméně Lenka se rozhodla a už necouvla. A dobře udělala. Dnes je úspěšnou herečkou oceněnou Českým lvem.
Přísný táta a náročný kolega
Za situace, kdy v oboru působí rodina, se často hovoří o protekci. Ovšem v případě Lenky a jejího tatínka o něčem takovém nemůže být ani řeč. Krobot nikdy nedal své dceři nic zadarmo. „Tatínek je perfekcionista, vždy dokonale připravený a vyžaduje to i od ostatních. O to víc je možná někdy přísný i na mě. Má přirozenou autoritu, takže nikoho nenapadne chodit pozdě, být drzý, afektovaný… Nenásilně, prostě na to má. Zní to jako fráze, ale dokáže fantasticky pracovat s herci a zároveň je obohacovat,“ uvedla na adresu svého otce, bývalého uměleckého šéfa Dejvického divadla, v rozhovoru pro Novinky.
Přestože je Miroslav Krobot často přísný a náročný a herečka ho někdy vnímá více jako kolegu než otce, jakmile se sejdou v rodinném kruhu, panují mezi nimi idylické vztahy. Krobot je navíc hrdým dědečkem a nemá problém své dceři pohlídat děti, je-li to potřeba. Za to je Lenka velmi vděčná a moc dobře si uvědomuje, jaký poklad ve svých rodičích má. Zvláště tehdy, když si procházela těžkým rozvodem s muzikantem Václavem Havelkou, s nímž má dva syny.
Zdroj: Autorský text, Novinky, iDNES, Instagram Lenky Krobotové