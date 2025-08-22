Alena Zárybnická patří mezi známé tváře České televize. Moderátorka a meteoroložka nedávno oslavila 55, ale rozhodně na to nevypadá.
Její úsměv a energie působí, jako by se čas zastavil. Na Osobnosti.cz jsme zaregistrovali, že nedávno přijala nabídku podílet se na dokumentu České televize Ve službě horám, kde zúročila své dlouholeté zkušenosti s meteorologií.
Na adrenalin moc není
Ačkoli by si někdo mohl myslet, že se jedná o adrenalinovou nadšenkyni, sama to odmítá. Její láska k přírodě a sportu se odráží i v jejím vzhledu, vitalita a energie jí dávají mladistvý nádech, kterého si všímá nejen publikum, ale i kolegové. Kromě práce v televizi je známá i svou láskou k horám a lyžování.
A kromě sportovních aktivit má Zárybnická ještě jednu vášeň, která ji odlišuje od ostatních, a to obytné auto. Nejde jen o dopravní prostředek, ale o skutečný mobilní domov i kancelář. „Pořídit si v lokalitě Špindlerova Mlýna dům nebo chalupu? Na to člověk nemůže celoživotně pracovat ve veřejnoprávním médiu. Ale já jsem fakt v bytě spokojená,“ prozradila pro iDnes.
Kancelář s výhledem a klidem
Obytňák není jen útočištěm, ale i efektivním pracovním místem. Moderátorka v něm připravuje pořady, sportuje, relaxuje a někdy si dokonce nahrává rozhovory díky skvělé akustice, uvádí iDnes. „Můžu systematicky pracovat, sportovat nebo se věnovat sladkému nicnedělání,“ říká s úsměvem. Výhodou je i to, že díky solárním panelům a ekologickým technologiím jde o soběstačný a šetrný způsob života.
Známá tvář televize
Alena Zárybnická je česká meteoroložka, moderátorka a televizní osobnost, kterou si diváci spojují především s dlouholetým působením v České televizi. Vystudovala meteorologii a klimatologii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, díky čemuž patří k odbornicím, které dokážou složité předpovědi podat srozumitelnou a přívětivou formou. Vzhledem ke svým koníčkům o počasí totiž nemluví jen z pohledu vědeckého, ale i z vlastní zkušenosti sportovkyně a cestovatelky.
