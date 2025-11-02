Beáta Kaňoková je v současné době na rodičovské dovolené se svým synem, jehož má s úspěšným kameramanem. S otcem dcery vychází skvěle.
Herečka Beáta Kaňoková se proslavila rolemi v seriálech Zlatá labuť nebo Pan profesor. Má za sebou mnoho hereckých úspěchů a daří se jí i v osobním životě. Je hrdou maminkou dvou dětí, dcery Judity a syna, jehož jméno se s partnerem rozhodli nezveřejňovat, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Stejně tak jeho tvář na sociálních sítích. Pouze uvedli, že jeho jméno začíná písmenem T.
Hvězda televizních seriálů
Herečka Beáta Kaňoková vystudovala Mendelovo gymnázium v Opavě, poté obor kulturní dramaturgie na Slezské univerzitě v Opavě a činohru na Akademii múzických umění v Praze. Po absolvování studia nastoupila do angažmá v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích a od roku 2018 je v angažmá v Městských divadlech pražských.
Širší veřejnosti se představila rolí češtinářky Karolíny Beránkové v seriálu Pan profesor po boku Vojtěcha Dyka. Objevila se také v epizodních rolích seriálů Dáma a král, Génius, Mordparta, Specialisté a později ztvárnila jednu z hlavních rolí v seriálu Zlatá labuť. Jejím filmovým debutem je snímek Tenkrát v ráji.
Dceru má se známým hercem
Dříve žila Beáta Kaňoková ve vztahu s hercem Tomášem Havlínkem, kterého jste v poslední době mohli vidět v úspěšném seriálu TV Prima Kamarádi, uvádí iDnes. Mají spolu dceru Juditu, které je dnes 6 let. Vztah jejích rodičů ale bohužel nevydržel, přestože padla i slova o svatbě. K té nakonec nedošlo a dnes už každý z nich sdílí domácnost s někým jiným. Oba rodiče se však dokážou na výchově dcery shodnout a dnes fungují jako tým. Tomáš Havlínek žije s herečkou Agátou Kryštůfkovou, s níž má dceru Josefu.
Lásku našla u kameramana
Kaňoková nakonec našla lásku u kameramana a příležitostného scenáristy Tomáše Kotase, s nímž má syna. V současné době je ještě na rodičovské dovolené, ale ihned po návratu do práce začne zkoušet v Divadle Rokoko adaptaci románu Doktorka z domu Trubačů, kde ztvární českou lékařku Vlastu Kálalovou, jež se specializovala na tropické nemoci a zabývala se entomologií.
Pracovní úspěch slaví i její partner, který nedávno představil v kinech film Nahoře nebe, v dolině já, jenž je jeho celovečerním debutem. O práci se sice doma baví, ale příliš si do ní nemluví. Když herečka film navštívila v kině, byla ohromena tím, co její partner dokázal. Mimo jiné, Tomáš Kotas stojí také za dokumentárním filmem Aneta či videoklipem zpěvačky Ewy Farne Vlny.
