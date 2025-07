Marek Ztracený se po 2leté pauze vrátil ke koncertování. Současně se svým návratem vydal i nový singl Zastav mě.

Není to ještě ani měsíc, kdy se zpěvák Marek Ztracený po 2leté pauze vrátil na pódia a započal svou Zpátky tour 2025, nicméně už pár týdnů si jeho fanoušci mohou užívat nový singl Zastav mě, který provádí celou jeho koncertní šňůru. Tu odstartoval 27. června v Praze a končit bude velkým finále 30. srpna v Plzni. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na klip, který k singlu natočil.

Klip se natáčel v USA

„Tak je to tady! Představuji vám novou píseň a klip Zastav mě, která nese jasné poselství a bude nás doprovázet celé léto na našem Zpátky Tour, které jen tak mimochodem začíná přesně za měsíc. Vybíral jsem z několika písní, které jsem za poslední dobu složil, a nakonec došel k názoru, že v tuhle chvíli chci zpívat právě o tomhle tématu, které mi delší dobu leží v hlavě,“ uvedl na svých webových stránkách zpěvák.

Singl je složen v trochu jiném stylu, než jsou u Ztraceného fanoušci zvyklí. V písni zazní banjo a indiánský sbor. Ke skladbě vznikl i videoklip, který se natáčel v Los Angeles, v Kalifornii. Lokalita byla zvolena nejen díky svému vizuálnímu efektu, ale především jako naplnění osobního cíle a splnění si klukovského snu, jak zmínil zpěvák.

Kapela si totiž před 12 lety dala slib, že jednou všichni její členové společně vyrazí do Ameriky. Jak už to tak s plány bývá, často se odkládají a odkládají, až se jejich naplnění odsune na dobu neurčitou. „Tenhle příběh a slib, který jsme si tehdy dali, se stal scénářem k tomu klipu. Zbytek teď uvidíte. Bylo to krásný, ale co si budeme. Nejlepší pivo je stejně tady u nás a nejhezčí holky taky,“ dodal Ztracený. A tak se stalo, že jednoho krásného dne zavolal svým přátelům, členům kapely, aby jim sdělil, že v e-mailu mají letenky do USA a jejich společné dobrodružství právě začíná.

Jak nový singl přijali fanoušci

Jak už bylo řečeno, nový singl Zastav mě se odlišuje od předchozí Ztraceného tvorby. Z toho také plynuly zpěvákovy velké obavy, jak jeho fanoušci píseň přijmou. Je jisté, že nikdy není možné zavděčit se všem a všem se trefit do vkusu, ale soudě podle komentářů pod sdíleným videoklipem na platformě YouTube, píseň Zastav mě i její klip sklidily obrovský úspěch.

„Krásná píseň, která člověka vrátí do přítomnosti, protože musíme žít a milovat právě tady a teď, včera je pozdě a zítřek nemusí být,“ zaznělo v jedné z reakcí. „Nechápu, jak to dělá. Ale každá jeho píseň je tak silná. Že buď mi u nich ukápne slza anebo z ní mám husinu. Opět palec hoře. Dokonalé,“ pokračovalo se ve chvále. Nicméně zazněla i drobná kritika samotného klipu. „Píseň je povedená, ovšem ten klip je zklamáním. Sice hezké obrázky, ale bez hlubšího kontextu k písni,“ stálo v jednom z komentářů. Obrázek si udělejte sami, nejnovější počin Marka Ztraceného si můžete poslechnout níže.

Zdroj: Autorský text, Web Marka Ztraceného, YouTube Marka Ztraceného