Meghan Markle odsoudila veřejnost poté, co sdílela video ze své pracovní cesty. Její taška totiž obsahovala jeden podstatný detail.
Meghan Markle se opět stala terčem kritiky, když na svých sociálních sítích sdílela zcela nevinné video z pracovní cesty do Washingtonu, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Její fanoušci, ale i odpůrci, si všímají každého detailu, a tak jim neuniklo, že Meghan cestovala se zavazadlem, na němž byly znázorněny obří iniciály DS, tedy Duchess of Sussex, vévodkyně ze Sussexu. Okamžitě ji označili za pokrytce.
Terčem kritiky a posměchu
Meghan Markle nebude mít chvíli klidu. Každá její fotografie nebo video sdílené na jejím Instagramu se okamžitě stanou terčem kritiky či posměchu. Tentokrát vyrazila na pracovní cestu do Washingtonu a neváhala se pochlubit na sociálních sítích. Její příspěvek se však minul účinkem. „Miluji být obklopená silnými ženami, které se navzájem podporují,“ uvedla k videu.
Jenže to neměla dělat, zvláště ne, když jako zavazadlo zvolila tašku s obřími iniciály DS. Nemusíte být příliš pozorní, abyste si něčeho takového všimli. Okamžitě se stala předmětem mnoha diskusí a dostala pořádnou bídu.
Pokrytectví a nevkus
Meghan byla ihned svými odpůrci, ale i některými fanoušky, označena za pokryteckou a nevkusnou. „Prosím, neříkejte mi, že si nechala ušít kabelku s iniciálami DS pro vévodkyni ze Sussexu? Neřekla snad ve svém monologu, že se z toho ,pobytu v ústavu‘ zotavuje?“ stálo v jednom z komentářů od uživatele internetu, který neodolal rýpnutí.
Jeho slova však přesně vystihují to, co si myslela většina lidí, kteří video zhlédli. Narážel totiž na skutečnost, že Meghan královskou rodinu v mnoha rozhovorech hanila a nyní se pyšní iniciály, které ji s ní spojují. Ta písmena na vás doslova křičí. To je také důvod, proč veřejnost hovoří o nevkusu. Taška se jim zkrátka a dobře nelíbí a přijde jim doslova ohyzdná.
Zdroj: Autorský text, Express, Instagram Meghan Markle