Lucie Neumannová, dcera slavné lyžařky Kateřiny Neumannové, je talentovanou atletkou a úspěch slaví i na sociálních sítích.

Jedna z našich nejslavnějších lyžařek Kateřina Neumannová se před téměř 20 lety pochlubila svou malou dcerkou Lucinkou, když zvítězila na olympijských hrách v Turíně. Snímek, kdy svou holčičku po doběhnutí do cíle v závodě na 30 km vzala do náručí, obletěl svět. Dnes už je z její dcery mladá žena, která sice sport miluje, ale ve šlépějích své slavné maminky nejde. Osobnosti.cz se podívaly na to, čemu se Lucie Neumannová věnuje.

Sportovkyně, nebo modelka?

Lucie Neumannová by rozhodně mohla být obojím, a k tomu ještě můžete přidat roli slavné influencerky. Lucie je krásná žena, která by mohla konkurovat mnoha světovým topmodelkám, ale pro svou profesionální dráhu si zvolila atletiku a sociální sítě. S myšlenkou věnovat se atletice si nepohrávala hned, nejdříve to vypadalo, že se vydá cestou profesionální tenistky. Když však nastoupila na akademii Emilia Sancheze na Floridě, zjistila, že žít tisíce kilometrů od rodiny není nic pro ni.

Našla si tedy jiný sport, v němž bude vynikat – atletiku, o níž uvažovala už v 17 letech. Po sérii tenisových proher začala přemýšlet, že běhání pro ni bude možná lepší cesta. Začala vyhrávat různé závody, které ji motivovaly k lepším a lepším výsledkům. V dnešní době je pro ni hlavní disciplínou osmistovka.

Slavná influencerka

Lucie je velice dobře známá také na sociálních sítích. Podařilo se jí vymanit ze stínu slavné maminky a nastavila si svou vlastní dráhu, která se jí úspěšně rozjíždí. Na instagramu má velice slušnou základnu fanoušků a další sledující přibývají. Snaží se motivovat mladé lidi především svým životním stylem, jemuž vévodí sport. Sama jako malá obdivovala například jednu z našich největších tenisových hvězd, Petru Kvitovou, odtud také prvotní láska k tenisu.

Ten ji životem provází stále, i když se mu profesionálně už dlouho nevěnuje. Teprve nedávno totiž potvrdila vztah s úspěšným českým tenistou Jiřím Lehečkou. Je mu oporou i na turnajích, byli spolu například v katarském Dauhá, kde Lucie zároveň trénovala atletiku.

