Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová už okusila, jaké to je být ženou ve vrcholné politice. Přiznala, že bez tolerantního manžela by to nešlo. Jejich manželství je tak stále pevné i po více než čtyřiceti letech.
Alena Schillerová, která po volbách možná opět zasedne na post ministryně financí, to v posledních letech nemá jednoduché. Od roku 2014 pendluje mezi Brnem a Prahou, čímž její rodina i manželství trochu trpí. Naštěstí je její manžel velmi tolerantní, jinak by podle svých slov nemohla vrcholnou politiku dělat. Když si najde ve svém nabitém diáři chvilku, je to právě rodina a tři vnoučata, kterým se věnuje. Jak to v její rodině vlastně vypadá, na to jsme se na Osobnosti.cz podívali blíže.
Vdávala se už v osmnácti letech
Alena Schillerová žije už přes čtyřicet let ve spokojeném manželství s Jaroslavem Schillerem, brněnským podnikatelem, který se specializuje na velkoobchod s papírem a kancelářskými potřebami. Rodinu přitom zakládali na dnešní poměry opravdu brzy. „Já se vdala v osmnácti letech, krátce nato jsem nastoupila na vysokou školu a v lednu porodila dceru Petru. Bylo to hektické mateřství, musela jsem ho skloubit s celkem náročným studiem práv. Ale člověk je v tomto věku na vrcholu sil, takže se dá zvládnout ledacos,“ vzpomínala na své brzké mateřství pro web The Business Soiree.
Přiznala také, že jí hodně pomáhala rodina, aby mateřství a studium dokázala skloubit. Později se manželům narodil ještě syn Jaroslav. Svou kariéru zahájila Schillerová jako právnička na Finančním úřadu Brno-venkov, kde se postupem let vypracovala až na post ředitelky. Velký zlom v rodinném životě nastal, když se v roce 2014 dostala Schillerová do vrcholné politiky a Praha se tak stala jejím druhým domovem. S manželem, který zůstal v Brně, se proto vídá převážně jen o víkendech.
Manžel toho má plné zuby, ale stojí při ní
„Čím déle jsem v politice, tím více má toho můj manžel plné zuby, i když mi to zase nedává tak najevo,“ svěřila se nedávno v Inbox podcastu, s tím, že pokud by její manžel nebyl tak tolerantní, nikdy by vrcholnou politiku dělat nemohla. I přes to všechno však manželé stojí pevně při sobě, o to více si váží společně strávených chvil, ve kterých jim dnes dělají velkou radost také tři vnoučata.
A je to právě rodina, na kterou Alena Schillerová nedá dopustit. Ačkoliv si v tomto ohledu soukromí střeží, občas se pochlubí některým ze svých vnoučat. Když si v hektickém programu najde na své blízké čas, o politice se s nimi zpravidla vůbec nebaví. „Když se sejdeme jako rodina, tak se o politice nebavím, když nejsem tázána. Většinou se bavíme o vnoučatech, dětech,“ prozradila pro Extra, jak se snaží politiku do rodinných vztahů netahat.
