Herečka Jana Paulová je velkou cestovatelkou. Miluje Indii, kde shodou okolností žije i její dcera. Společně zde založily školu pro sirotky.
Jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli, herečka Jana Paulová je dobrodruh každým coulem. Miluje cestování, její vášní je převážně Indie, v níž navštívila už několik různých míst. Její dcera dobrodružnou povahu zdědila po své mamince, v Indii dokonce žije a společně zde založily školu pro sirotky. I Jana Paulová přemýšlela nad stěhováním přes půlku světa.
Dcery se rozutekly do světa
I kdyby Jana Paulová nechovala takovou lásku k cestování, zřejmě by jí nic jiného nezbylo. Obě její dcery se totiž rozhodly pro život v zahraničí. Starší Adéla žije v Indii, mladší Anežka na Normanských ostrovech. Ta navíc z herečky udělala dvojnásobnou babičku, takže Paulová cestuje o to více, aby si svou roli babičky užila na maximum.
Naštěstí ale herečce cestování vůbec nevadí, spíše naopak. Letos oslavila 70. narozeniny, přesto je schopná se do Indie rozjet sama na vlastní pěst. Kolikrát ani netuší, kde bude druhý den spát. To, že zde žije její dcera, hodně podnítilo, že se sem ráda vrací, ale sama pochopila, proč si její dcera tolik zamilovala právě tuto zemi. I kdyby v tomto koutu světa neměla část své rodiny, ráda by se sem vracela. Našla tady totiž klid.
„Hledala jsem různé duchovní mistry, kteří mě tomu naučí, ale pak jsem zjistila, že ty techniky máme všichni sami v sobě a že je to jen o tom uvěřit, že to dokážeme,“ rozpovídala se v Show Jana Krause. Indii navštívila snad už dvacetkrát. „Postupně jsem prošla všemi fázemi toho, co se dá v té zemi získat. Mě baví, že vylezu z letadla a nevím, kde budu druhý den spát, co budu dělat, s kým se potkám,“ dodala herečka.
S dcerou založily školu pro sirotky
Herečka se také rozhodla pro humanitární pomoc. Stará se o jídlo pro domov pro seniory a společně se svou dcerou Adélou založily školu pro sirotky. „Na jihu Indie jsem potkala duchovního mistra pana Brahmama, který tam založil domov pro staré lidi. Povídala jsem si s nimi a vyslechla ty jejich strašně smutné osudy. Slíbila jsem, že do konce svého produktivního života se jim budu starat o jídlo, což dělám,“ svěřila se herečka pro iDNES.
Na základě toho přišel také nápad založit školu pro sirotky, které denně potkávala na ulicích, jak žebrají o jídlo. „Napadlo mě, jestli by vedle nešlo udělat školu, kde by ty děti žily, jedly, a přitom se naučily číst, psát, počítat a mluvit anglicky, aby měly naději na lepší život. Pan Brahman mě vyslechl a za týden přišel, že to je výborný nápad a že to uděláme.“ A tak se stalo, že od roku 2006 se zde otevřela škola pro sirotky za pomoci Jany Paulové a její dcery Adély. A kdoví, možná se jednoho dne skutečně dočká velkého stěhování do Indie.
Zdroj: Autorský text, iDNES, Show Jana Krause, Instagram Jany Paulové