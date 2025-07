David Gránský má slibně rozjetou kariéru a spokojený může být i s osobním životem. S manželkou a malým synkem si užívá v bydlení v domě za Prahou.

David Gránský má sice teprve 33 let, ale jeho kariéra stále nabírá na obrátkách. Pohledný herec je často obsazovaný, nejvíce v divácky oblíbených seriálech, a svou pozici si buduje i v moderátorské branži. Stihl už také postavit dům a zplodit syna, spolu s rodinou teď žije kousek za Prahou. Na jeho bydlení jsme se na Osobnosti.cz zaměřili.

David Gránský již jako stálice televizních obrazovek

David Gránský je český herec a zpěvák. Narodil se v roce 1992 ve Znojmě. A protože chtěl být zpěvákem, přihlásil se už v 15 letech do soutěže X-Factor. Sice ji nevyhrál, ale ukázala mu cestu, kterou se chce v životě dát. A přihlásil se na pražskou konzervatoř, kam ho přijali hned napoprvé.

Davida známe z několika pohádek (kvůli pohádce Čertoviny se naučil i jezdit na koni) a filmů, ale hlavně z televizních seriálů: Vyprávěj, Gympl s (r)učením omezeným, Doktoři z počátků, Ohnivý kuře, Modrý kód, Sestřičky, ZOO a v poslední době je jednou z hlavních postav v oblíbeném seriálu Kamarádi.

A podle titulů seriálů je patrné, že David Gránský zůstává věrný televizi Prima. Ocenit jeho talent jsme také mohli v zábavném pěveckém pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Věnuje se i moderátorské činnosti, například opakovaně v soutěži Česko Slovensko má talent.

David, Nikola, Mateo a jejich domov

Manželka Davida Gránského se jmenuje Nikola a je podnikatelka. Provozuje v Praze oční optiku, zároveň ale dělá Davidovi asistentku. Stará se mu o termíny a má jeho diář pod naprostou kontrolou. Je totiž zodpovědná, na rozdíl od bohémského Davida. Letos oslaví krásných 15 společných let, manželé jsou pak od roku 2019.

Je to už pěknou řádku let, co si David vybral pozemek vedle domu své maminky s tím, že si na něm nechá postavit svůj vlastní dům. Pozemek má rozlohu kolem 800 m2 a nachází se ve Statenicích u Prahy. Dnes už na něm dávno dům stojí, i když musela pomoci hypotéka a pomocnou ruku přiložila k dílu i rodina. A když se David s Nikolou do domu stěhovali v prosinci 2019, krátce před Vánocemi, byl to pro ně velký zážitek. První vánoční svátky s vlastním vánočním stromečkem!

Svůj domov si zařídili stylově, ale i prakticky. Zvolili otevřený koncept, kde kuchyně s jídelnou přechází do obývacího prostoru. Tomu vévodí stěna a krb, které jsou obložené břidlicí. Z této centrální místnosti je možné vyjít rovnou na zahradu, kde mají Gránští zřízené posezení pro sebe, širší rodinu i přátele. Přízemí domu je řešeno jako společenský prostor, v patře je ložnice a synův pokoj. Samozřejmě, že nechybí ani šatna a koupelna.

Stěny domu zdobí abstraktní obrazy a rodinné fotografie. A celý dům je plný živých rostlin a květin. A v tomto svém království vychovávají manželé Gránští svého syna Matea. Ten nedávno oslavil již třetí narozeniny, takže je u nich doma pěkně veselo.

