Iva Kubelková má dvě krásné dcery, Natálii a mladší Karolínu. Obě jsou krásné, ovšem Karolína je skutečně klonem své slavné maminky.

Modelka a moderátorka Iva Kubelková má dvě krásné dcery. Zatímco byla v médiích do nedávna častěji zmiňovaná starší Natálie, především díky své dráze modelky a také vztahu se zpěvákem Adamem Mišíkem, s nímž se nedávno rozešla, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli, na výsluní se postupně dostává i Karolína. Obě mladé ženy jsou věrnou kopií své maminky, nicméně Karolína je doslova mladší verzí Ivy Kubelkové. I Jaromír Jágr ty dvě nedokázal rozeznat.

Prokletí slavné maminky?

Obě dívky již delší dobu koketují s modelingem, starší Natálie má za sebou již několik módních přehlídek a focení pro nejrůznější kampaně, Karolína je zatím v začátcích. Nicméně přestože jsou obě krásné a zdědily půvab i křivky po své matce, svůj úspěch rozhodně nemají zadarmo. O protekci nemůže být řeč, i když konkrétně Natálie se pro web VIPStar svěřila, že už podobné reakce na svou adresu slyšela. Její slavné jméno jí v kariéře dělá spíše problémy.

Karolína je mladší verzí své maminky

S podobnými reakcemi se zatím mladší Karolína ještě nesetkala, ovšem i ona čelí problémům, které se týkají její slavné maminky. Lidé si je neustále pletou. Přestože jsou obě dívky Ivě Kubelkové velmi podobné, Karolína je doslova její mladší verzí. Není tedy vůbec lehké rozpoznat, která z nich vedle vás zrovna stojí.

Zřejmě i Jaromír Jágr, bývalá láska Ivy Kubelkové, měl potíže přijít na to, na koho zrovna hledí. Jágr i Karolína byli zachyceni, jak postávají vedle sebe na premiéře muzikálu Děti ráje 2, přičemž je na snímku jasně vidět, jak Jágr upřeně zírá na Karolínu, jako kdyby si nebyl jistý, zdali je to Iva či Karolína. Není se mu co divit, styl oblékání i účes napovídal o tom, že se dívka nechala inspirovat svou matkou a mají podobný vkus.

Zatím neví, jaká bude její budoucnost

Karolína má tak možná větší šanci uplatnit se v modelingu než její starší sestra Natálie. Iva Kubelková byla svého času velmi úspěšnou modelkou a stejně tak bortí hranice svým vzhledem dodnes. Udržuje si mladistvou vizáž a stále patří mezi nejkrásnější ženy českého showbyznysu. Ovšem Karolína teprve nastoupila do prvního ročníku na střední školu. Uvidí se, zdali si vybere další studium, nebo se pokusí uspět v modelingu stejně jako její maminka i sestra.

