Jen málokdo si nevzpomene na Janu, která se ve známé reality show ukázala v roce 2017. Její legendární hláška zlidověla. Dnes však vede úplně jiný život.

Kdysi se stala symbolem chaosu a rozpadu vztahu v legendární epizodě Výměny manželek. Dnes však může být pro mnohé inspirací. Jana, jejíž památná hláška obletěla internet, od té doby podle zjištění Osobnosti.cz ušla dlouhou cestu. Zbavila se drogově závislého Romana a sama se od návykových látek drží dál. K hadům, které stále s radostí chová, přibylo také několik koní, kteří jsou pro ni náplní života.

Nevypadala příliš zdravě

V populárním pořadu Výměna manželek už se objevila více než stovka manželských párů. Jen málokterý však zanechal takový dojem jako Jana s Romanem. Jistě si ještě vzpomenete na její legendární hlášku „Mačkáš mi hada, debile!“, která se stala virálním internetovým memem. To bylo v roce 2017, kdy se tu ani jeden nepředvedl v příliš přívětivém světle.

Jana vypadala zanedbaně a téměř neustále byla pod vlivem, podobně na tom byl i její přítel Roman, kterého se snažila zbavit. To se jí nakonec také povedlo a podle webu Expres nějakou dobu po skončení natáčení udržovala poměr se svým náhradním manželem Tomášem. I to už je však minulost. Natáčení pořadu bylo pro ni nakonec zcela novým začátkem, který ji změnil k nepoznání.

Je ráda, že se zbavila Romana

Když se před rokem objevila jako speciální host ve Výměně manželek, byla to už úplně jiná žena. Nechala si narůst vlasy, vypadala mnohem lépe a přiznala, že si dala život zase do pořádku. Na svou zálibu v plazech však nezanevřela. Ačkoliv proslavený had Maruška už má svůj hrobeček a odpočívá v pokoji, Jana má stále doma několik hadů, o které se s láskou stará.

„Změnilo se hlavně to, že jsem se zbavila toho člověka, se kterým jsem byla,“ svěřila se. S přítelem, se kterým plánovala svatbu, se sice před časem rozešla, ale nestěžuje si. Velká milovnice zvířat se nakonec našla u koní, jichž má hned pět. Se svými dvěma dcerami žije stále v Německu. „Pomohlo mi to, díky Výměně jsem se dostala ze všeho. Teď bych řekla, že jsem šťastná,“ zhodnotila, jak jí Výměna manželek změnila život.

Zdroj: Autorský text, TV Nova, Expres, Facebook – Jane Röbisch