Jan Kanyza si užívá zasloužené penze na své chalupě, kde tráví čas především v ateliéru. Po jeho boku je už více jak 50 let manželka Žofie.
Rodinné štěstí herce Jana Kanyzy by mu mohl kdekdo závidět, především někteří kolegové a kolegyně z branže, jejichž manželství vzalo za své kvůli různým skandálům. U Kanyzy nic takového nenajdete, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Přestože měl vždy charisma na rozdávání, už 50 let je věrný jedné jediné ženě, své manželce Žofii, s níž má půvabnou dceru Barboru.
S herectvím se už rozloučil
Herec Jan Kanyza si ve svých 78 letech užívá zaslouženého důchodu a věnuje se své největší zálibě – malování, které mu zajišťuje k penzi i slušný příjem. Z koníčku se totiž stala profesionální činnost a herec má za sebou několik výstav, při nichž se mu podařilo prodat i několik svých obrazů. Některá z jeho děl je možné vydražit na internetu.
Přestože za svůj život ztvárnil několik krásných a významných hereckých rolí, k ikonickým jistě patří postava právníka Zatloukala z dnes už kultovního seriálu Hospoda. Kromě jiného se také věnoval dabingu a stal se dvorním dabérem hollywoodského herce George Clooneyho, jemuž propůjčil svůj charakteristický hlas ve většině jeho rolí.
S manželkou jim to klape přes 50 let
Kromě profesního úspěchu může být herec spokojen i se svým rodinným životem. Po jeho boku totiž už více jak 50 let věrně stojí jeho manželka, o dva roky mladší loutkoherečka Žofie, s níž má dceru Barboru, kterou však rodiče nemohou vídat tak často, jak by si přáli, neboť se rozhodla pro život za velkou louží, a to až v daleké Americe, kde se provdala za příslušníka americké námořní pěchoty. Společně vychovávají dva syny, Jamese a Jacka, a dceru Sofii-Rose. Děti ovládají i češtinu.
Jakmile je možnost, Kanyza s manželkou rodinu v USA navštěvují a těší se z přítomnosti vnoučat. Se starším vnukem dokonce herec tráví čas i v ateliéru a pochvaluje si jeho talent. „Od dvou tří let mu to jde tak nádherně, až mám komplex, že bych se na to sám měl vykašlat. Teď má zrovna období dinosaurů, ale jinak úžasně pracuje jenom s barvami. Dva obrazy jsme vytvořili rukou společnou a nerozdílnou,“ uvedl kdysi Kanyza v rozhovoru pro Novinky.
O stěhování do Ameriky s manželkou neuvažují. Užívají si volné chvíle na své chalupě, kde si Kanyza zřídil i ateliér a tam při malování relaxuje. Sám uvedl, že neexistuje nabídka, která by ho přiměla vrátit se k herectví či dabingu. Rád uvolní místo mladším.
