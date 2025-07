Dlouho se k manželské krizi nevyjadřovala. Teď ale Nikol Kouklová udělala výjimku a poprvé promluvila o tom, jak to mezi ní a Karlem Heřmánkem mladším opravdu je. Do celé situace navíc vstupuje i jméno ukrajinské herečky Aliny Katrečko.

Festival v Karlových Varech bývá přehlídkou módy, úsměvů a velkých gest. Letos ale přinesl i jednu nečekanou zpověď. Nikol Kouklová, manželka Karla Heřmánka ml., se v rozhovoru velmi opatrně dotkla spekulací, které média propírají už několik měsíců. Na přímou otázku sice řekla, že k záležitosti se nebude vyjadřovat, jak jsme ale na Osobnosti.cz zaznamenali, jisté informace se z jejích dalších slov vyčíst daly.

Mlčení, které budí otázky

„Karel je stále v Americe, ale příští týden přiletí do Česka. Hrajeme společně v jedné divadelní hře, tak se určitě uvidíme,“ řekla v rozhovoru pro Blesk. A její dovolená, kterou zmínila jen velmi stručně a bez dalších podrobností, jen přilila olej do ohně. „Odlétám na několik týdnů. Sama ne, ale s kým, to si nechám pro sebe,“ řekla. Ticho okolo manželského soužití tak samozřejmě dál vyvolává spekulace.

Jak již dříve deník Blesk informoval, měl Heřmánek mladší navázat vztah s ukrajinskou herečkou Alinou Katrechko. Bývalá zaměstnankyně Divadla Bez zábradlí Daniela Poupová údajně uvedla, že ji dokonce představil rodičům a bral s sebou na chatu. Nikdo z rodiny však takové informace nepotvrdil. Došlo prý i k osobní konfrontaci mezi ženami, která neskončila zrovna v klidu.

Co odhalila bývalá kolegyně

Heřmánek měl dlouho váhat a nedokázal se rozhodnout. Teprve po smrti otce se měl definitivně přiklonit zpět ke své ženě. Otázkou zůstává, zda se jim podařilo vztah skutečně zachránit. Kouklová se od té doby stáhla do ústraní a pro média zůstává nedostupná. Heřmánek se rovněž ke vztahu nevyjadřuje, ačkoli nadále vystupují společně v divadle.

A byla to opět Daniela Poupová, kdo prozradil, že nejde o jediné problémy v této rodině. Také vztahy mezi Karlem Heřmánkem ml. a jeho bratrem Josefem mají být pošramocené, a to po rvačce, k níž mělo dojít ke konci roku 2023. Po ní měl Josef skončit s rozbitou hlavou, načež se rozhodl vzdát svého čtyřicetiprocentního podílu v Divadle Bez zábradlí a dál se věnovat jen vlastním projektům.

