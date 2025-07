Pamatujete si ještě na kudrnatého Doyla z Profesionálů? Jeho představitel Martin Shaw přiznal, že nejslavnější role byla spíše prokletím.

Kudrnáč Doyle ze seriálu Profesionálové byl idolem mnoha dívek a žen. Slavná role ho vystřelila na výsluní, nicméně její představitel Martin Shaw až tak nadšený nebyl. V naší redakci Osobnosti.cz jsme se podívali na to, jak se stavěl ke své nejslavnější postavě a co dělá dnes.

Začínal s milovaným Shakespearem

Řekl by to do něj jen málokdo, ale Martin Shaw už odmalička miloval Williama Shakespeara. Bylo mu teprve 8 let, když dokázal z paměti odříkat několik pasáží z jeho slavných her. Není se ale čemu divit, na jevišti stál už ve svých 3 letech, především díky svým rodičům, kteří se věnovali ochotnickému divadlu, přestože tatínek byl inženýrem a maminka tanečnicí.

Shawovi však nebylo blízké pouze divadlo, ale i styl života často spojovaný právě s umělci. Byl bohémem každým coulem, škola mu nic neříkala, měl ji spíše jako nástroj, jak najít první lásky, zkusit první cigaretu, návykovou látku a jak jít z průšvihu do průšvihu. Všechno, jen ne studium. Stejně tak přistupoval i k prvnímu zaměstnání. Nejdříve se zkoušel živit jako obchodník, ale dlouho to nevydržel, zkrátka divadlo a Shakespeare, to jediné ho zajímalo. Nakonec získal stipendium na prestižní londýnské akademii LAMDA, dramatické konzervatoři.

V 70. letech si splnil sen, v roce 1971 ztvárnil roli Banqua ve filmu Macbeth režiséra Romana Polanskiho, později si zahrál postavu Horatia v Hamletovi. Otevřely se mu dveře k dalším filmovým rolím, ale to, co pro jeho hereckou kariéru bylo skutečným průlomem, byla role Doyla v seriálu Profesionálové, v němž hrál od roku 1977. Jenže právě tato role se pro něj stala darem i prokletím.

„Profesionálové mi vlastně moc neprospěli. Všechna práce, kterou jsem dělal předtím, jako by zmizela,“ přiznal Shaw v rozhovoru pro The Guardian. Roli Doyla náhle začal nenávidět. Sice mu přinesla obrovský úspěch, ale měl pocit, že mu také zatarasila cestu ke složitějším hereckým rolím, kde by mohl ukázat svůj talent. Najednou byl jen vtipkujícím akčním hrdinou. Dokonce to neklapalo ani s jeho hereckým kolegou Lewisem Collinsem, který ztvárnil Doylova parťáka Bodieho.

Co dělá Martin Shaw dnes?

Dávno jsou pryč jeho proslulé kudrny, dnes se může pyšnit bílou hřívou, kterou dává na odiv ve své poslední divadelní inscenaci A Man For All Seasons. Nakonec se mu podařilo vymanit ze škatulky Profesionálů a věnoval se svému milovanému divadlu. Od 70. let nekouří, je striktním vegetariánem a abstinentem. Stal se z něj ochránce zvířat, bydlí v Norfolku, kde vlastní koně, má pilotní licenci a létá na soutěžích se svým dvouplošníkem Boeing Stearman. Byl jednou ženatý, má jedno dítě, syna Lukea.

Zdroj: Autorský text, Wikipedia, The Guardian, Radio Times, YouTube Oxford Playhouse