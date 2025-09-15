Dnes je to sebevědomá žena, ale nebylo to tak vždy. Helena Harabinová, tchyně moderátora Leoše Mareše, bojovala s démonem závislosti.
Když jsme v naší redakci Osobnosti.cz zaregistrovali otevřenou zpověď Heleny Harabinové, překvapila nás její upřímnost i odvaha pojmenovat vlastní selhání. Elegantní dáma dlouho působila jako úspěšná manažerka, nicméně přiznala, že už od studií ji pronásledovala závislost na alkoholu a několikrát ji stáhla úplně ke dnu.
První sklínka už na škole
Helena Harabinová se dnes o své zkušenosti se závislostí dělí s velkou otevřeností. Zpočátku popíjela jen občas, asi jako spousta mladých. Už na vysoké škole se provdala, otěhotněla a stala se maminkou. Bohužel, všechen stres s tím spojený řešila tehdy právě alkoholem. Po přesunu do Anglie, kde její manžel pracoval, začala pít ještě víc.
Byla často sama, v cizím prostředí a manžel skoro pořád v práci, což ji přimělo sahat po skleničce. Když se později vrátila domů, ani podnikání, ani nový vztah jí nepomohly. Naopak, partner byl sám zvyklý konzumovat hodně tvrdého alkoholu a ona s ním držela krok.
Placatka v práci
Helena se dokázala vypracovat až na ředitelku reklamní společnosti, ale úspěch s sebou přinášel další stres. Neustálý tlak ji nutil hledat úlevu v alkoholu. Sama přiznala, že si i do práce nosila placatku. Chtěla být dokonalá, výkonná a nezklamat očekávání, která na ni vedení kladlo. Jenže alkohol se stal berličkou, která ji pomalu ničila. Zlom přišel, když její sestra jasně upozornila, že s pitím už není něco v pořádku. To se stalo poté, co Helena udělala ostudu na společné večeři, když se neskutečně opila.
Po této zkušenosti na doporučení sestry vyhledala odborníka. „Přišla jsem tam, pan doktor si mě posadil, začali jsme si povídat a asi po patnácti minutách říká: ‚Já myslím, že jste naše,‘“ vzpomínala v podcastu Face To Face. Dva roky podstupovala ambulantní léčbu, po níž nějakou dobu skutečně abstinovala. Jenže následně k alkoholu zase sklouzla, až se sama rozhodla nastoupit do léčebny.
Na tu však vzpomíná jako na nejlepší čtyři měsíce života, intenzivní terapie ji nasměrovala na tu správnou cestu. Dnes je Marešova tchyně krásnou ukázkou toho, že se i takovéto náročné závislosti dají překonat. Užívá si života a hlavně malou vnučku Alex. „Ve srovnání s mateřstvím jde o naprosto jiný, nepopsatelný druh lásky. Když se narodí vnouče, můžete ho jenom milovat, protože už ho nepotřebujete vychovat. A to je obrovská úleva a svoboda,“ řekla pro IDnes.
Jak zlá je závislost na alkoholu
Alkoholismus neubližuje jen samotnému pijákovi, ale obvykle ničí celou rodinu. Zezačátku může jít o nenápadné popíjení, které se dá snadno omlouvat stresem nebo společenskou únavou. Postupně se ale tolerance zvyšuje a člověk ztrácí kontrolu. Alkohol mění chování, ničí vztahy, kariéru i zdraví a často vede k situacím a chybám, které už nejde vrátit zpět.
Podle psychologů je důležité vnímat varovné signály: časté pití „na nervy“, skrývání lahví, ranní dojezdy či neustálé omluvy. Pokud má někdo blízký problém s alkoholem, nejhorší je mlčet. Odborníci doporučují otevřeně situaci pojmenovat, nabídnout podporu a nasměrovat k odborné pomoci. I když to bývá bolestivé, mlčení závislost jen prodlužuje.
