Marek Ztracený se nemá špatně. Postavil si nádhernou vilu s výhledem na horskou krajinu a do vlastního investoval i v teplých krajích.
Není žádným tajemstvím, že zpěvák Marek Ztracený má k horám blízko, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Pochází totiž ze Železné Rudy a svou domovinu se rozhodl neopustit ani v dospělosti. Šumava je stále jeho domovem, jen už si zde užívá trochu jiné pohodlí než v dětství. Může si to také dovolit. Jeho úspěšná pěvecká kariéra mu dopřála luxusní vilu s bazénem, vlastním studiem, posilovnou a nádherným výhledem na horskou krajinu.
Návrat po 2 letech
Marek Ztracený o sobě dal poprvé vědět před cca 15 lety, kdy jeho píseň Ztrácíš bořila hitparády. Od té doby si vybudoval velmi slušnou fanouškovskou základnu a jeho kariéra jen stoupá. Má za sebou tisíce koncertů, celkem 4x vyprodal O2 arenu, risknul i svůj největší koncert v Edenu, který v roce 2023 vyprodal hned 3x, a to během pár hodin. Ve svých 40 letech je ikonou české populární hudby a jeho hvězda stále stoupá.
Nedávno si dovolil zariskovat a vyhlásit po Edenu 2letou pauzu, aby se mohl věnovat rodině, především svému synovi, který začíná být ve věku, kdy zpěvák cítí, že tatínka za pár let nebude potřebovat, proto si s ním chtěl užít chvíle otce se synem a ukázat mu svět. Dva roky utekly jako voda a Ztracený se vrátil tam, kde skončil, a zjistil, že ho fanoušci neopustili. Takovou důvěru si v nich za ty roky dokázal vybudovat. Po svém návratu zabodoval svou Zpátky Tour 2025.
Milovaná Šumava
Marek Ztracený však, nehledě na všechno, co dokázal, zůstává stále obyčejným rodákem ze Železné Rudy a je si moc dobře vědom, kam jeho srdce patří. Šumavě zůstává věrný a vybudoval si zde luxusní rodinnou vilu v horách, která však není žádným módním výstřelkem. Přesně naopak. Chtěl, aby jeho domov zapadl do místní krajiny, proto zvolil světlou fasádu s dřevěnými prvky. Dům disponuje dvěma terasami, které poskytují jedinečný výhled na horskou krajinu.
Najdete zde také vlastní nahrávací studio, bazén a posilovnu. V obývacím pokoji vás může překvapit obrovský obraz krávy. Netradiční, leč má to své vysvětlení. „Usměvavou, roztomilou, pozitivní. Bude shlížet na stůl, který je v kuchyňské části obývacího pokoje. Myslím, že to půjde pěkně dohromady,“ uvedl zpěvák v rozhovoru pro Blesk, jakou emoci má daný obraz vzbuzovat. Kromě toho vlastní zpěvák i apartmán na Kanárských ostrovech.
